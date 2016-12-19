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Skype Mingo для Android

Skype Mingo 1.0.0.26945 для Android

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Описание Skype Mingo 1.0.0.26945 для AndroidОписание   Скачать Skype Mingo 1.0.0.26945 для AndroidСКАЧАТЬ (14,6 Мб) Скриншоты Skype Mingo 1.0.0.26945 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Skype Mingo 1.0.0.26945 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skype Mingo 1.0.0.26945 для AndroidОтзывы (0)  
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Skype Mingo (Alpha) (Unreleased) – полноценная замена стандартных приложений для осуществления звонков и отправки сообщений.

Используйте хорошо знакомый интерфейс и возможности для связи с вашими контактами в контактной книге смартфона. Если у пользователя нет учетной записи Skype, то приложение использует стандартную связь для звонков и отправки СМС.

Программа позволяют экономить трафик путем отключения синхронизации, использовать огромное количество Skype-ботов, смотреть статистические данные разговоров для контроля и др.

Обратите внимание, что приложение находится на стадии тестирования.

Скриншоты Skype Mingo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 24
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - другое

Отзывы о программе Skype Mingo

Admin

Отзывов о программе Skype Mingo 1.0.0.26945 для Android пока нет, можете добавить...

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