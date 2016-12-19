Skype Mingo (Alpha) (Unreleased) – полноценная замена стандартных приложений для осуществления звонков и отправки сообщений.
Используйте хорошо знакомый интерфейс и возможности для связи с вашими контактами в контактной книге смартфона. Если у пользователя нет учетной записи Skype, то приложение использует стандартную связь для звонков и отправки СМС.
Программа позволяют экономить трафик путем отключения синхронизации, использовать огромное количество Skype-ботов, смотреть статистические данные разговоров для контроля и др.
Обратите внимание, что приложение находится на стадии тестирования.