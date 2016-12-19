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5 ZenUI Launcher – удобный лаунчер с привлекательным дизайном от компании ASUS. Основные особенности приложения: Большой набор тем, обоев и эффектов.

Интуитивно понятный интерфейс.

Изменяемые стили и размеры шрифтов в соответствии с главным экраном.

Удобный поиск контактов и приложений.

Приложения и папки можно упорядочить в Однослойном режиме или в Двухслойном режиме.

Интеллектуальная группировка иконок на рабочем столе.

Функции Блокировка приложения и Скрытие приложения обеспечивают вашим программам дополнительную защиту от посторонних глаз. Устанавливайте лаунчер и превратите свое устройство в модный и стильный девайс, непохожий на другие смартфоны.