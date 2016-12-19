ZenUI Launcher – удобный лаунчер с привлекательным дизайном от компании ASUS.
Основные особенности приложения:
- Большой набор тем, обоев и эффектов.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Изменяемые стили и размеры шрифтов в соответствии с главным экраном.
- Удобный поиск контактов и приложений.
- Приложения и папки можно упорядочить в Однослойном режиме или в Двухслойном режиме.
- Интеллектуальная группировка иконок на рабочем столе.
- Функции Блокировка приложения и Скрытие приложения обеспечивают вашим программам дополнительную защиту от посторонних глаз.
Устанавливайте лаунчер и превратите свое устройство в модный и стильный девайс, непохожий на другие смартфоны.