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ZenUI Launcher для Android

ZenUI Launcher 3.0.2.10 для Android

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Описание ZenUI Launcher 3.0.2.10 для AndroidОписание   Скачать ZenUI Launcher 3.0.2.10 для AndroidСКАЧАТЬ (21,66 Мб) Скриншоты ZenUI Launcher 3.0.2.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ZenUI Launcher 3.0.2.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о ZenUI Launcher 3.0.2.10 для AndroidОтзывы (0)  
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ZenUI Launcher – удобный лаунчер с привлекательным дизайном от компании ASUS.

Основные особенности приложения:

  • Большой набор тем, обоев и эффектов.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Изменяемые стили и размеры шрифтов в соответствии с главным экраном.
  • Удобный поиск контактов и приложений.
  • Приложения и папки можно упорядочить в Однослойном режиме или в Двухслойном режиме.
  • Интеллектуальная группировка иконок на рабочем столе.
  • Функции Блокировка приложения и Скрытие приложения обеспечивают вашим программам дополнительную защиту от посторонних глаз.

Устанавливайте лаунчер и превратите свое устройство в модный и стильный девайс, непохожий на другие смартфоны.  

Скриншоты ZenUI Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 34
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация

Отзывы о программе ZenUI Launcher

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