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Patephone для Android

Patephone 3.2 для Android

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Описание Patephone 3.2 для AndroidОписание   Скачать Patephone 3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (15 Мб) Скриншоты Patephone 3.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Patephone 3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Patephone 3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Patephone - коллекция аудиокниг и радиоспектаклей зарубежных и отечественных авторов всех возможных жанров: фантастика и триллеры, мистика и приключения, детективы и сказки для детей, масса интересных книг по саморазвитию и самосовершенствованию, материалы для изучения иностранных языков и бизнес-литература.

Читайте все самое лучшее с закрытыми глазами! Вы без труда найдете желаемое в обширном и удобно структурированном каталоге, откроете для себя новые горизонты, изучая тематические коллекции, узнаете, какие аудиокниги читают другие. Тысячи аудиокниг в вашем распоряжении круглые сутки напролет. Засыпайте под сказки Пушкина, бегайте по утрам с Акуниным, везите родителей на дачу с Маркесом.

Не нужно думать о месте для хранения в телефоне и на планшете. Не нужно ждать, пока загрузится очередная аудиокнига. Отличный стриминг работает в любой сети. Самые свежие, популярные и полезные книги каждый день появляются в библиотеке. Русская и мировая классика, школьная программа, фантастика, детективы, романы, рассказы, фэнтези, стихи, фанфики.

Особенности приложения:

  • Более 5000 аудио книг на русском, английском и других языках.
  • Сохраняется история ваших прослушиваний.
  • Прослушивание нескольких книг одновременно.
  • Удобный аудиоплеер.
  • Аудиокниги разбиты на главы - на тот случай, если вы хотите пропустить нелюбимый эпизод (или прослушать любимый сто раз подряд).
  • Помнит место, где вы прервали прослушивание аудиокниги, и в следующий раз вы легко сможете продолжить с того места, где читалка остановилась.
  • Есть возможность делать закладки или оставлять заметки в аудиокниге, которая вам понравилась.
  • Все книги можно слушать онлайн, а также скачать, чтобы они были доступны для прослушивания и без интернета. Слушайте любимые аудиокниги, находясь в маршрутном такси, метро, на работе, занимаясь домашними делами либо отдыхая.
Скриншоты Patephone:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 25
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛитература - Чтение книг

Отзывы о программе Patephone

Admin

Отзывов о программе Patephone 3.2 для Android пока нет, можете добавить...

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