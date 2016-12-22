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Sorcery 4 для iOS

Sorcery 4 1.1 для iOS

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Описание Sorcery 4 1.1 для iOSОписание   Скачать Sorcery 4 1.1 для iOSСКАЧАТЬ (465 Мб) Скриншоты Sorcery 4 1.1 для iOSСкриншоты (7)   Статистика Sorcery 4 1.1 для iOSСтатистика   Отзывы о Sorcery 4 1.1 для iOSОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Sorcery! - интересный представитель RPG-игрушек с несколькими возможными концовками. Вас ждут опасные приключения и динамичные сражения, собранные в отличный сюжет, тайны которого будут постепенно раскрываться по ходу прохождения.

Итак, древнейший и могущественный артефакт "Корона Королей" украдена злым и могущественным архимагом, который хочет опустошить Старый Свет. Ваша задача вернуть ценную вещь на ее законное место. А для этого нужно проникнуть в древнюю цитадель, походу разбираясь с толпами монстров во главе с мощными боссами, избегая ловушки и преодолевая барьеры темной магии. В помощь вам выданы один меч и небольшая книга заклинаний - самое то, для борьбы с могучим противником.

История прохождения пишется на лету, в зависимости от ваших действий и выбора - вы создаете свой уникальный 3D мир. Бейтесь с монстрами, изучая их слабые стороны, используйте заклинания, где грубая сила не помогает, и выполняйте задания, чтобы в итоге стать героем, спасшим весь мир.

Каждое задание имеет свой уровень сложности. Задачки текстовые, поэтому придется почитать. Более легкие миссии подойдут для старта, а набравшись опыта, можно приниматься и за более сложные задачи. Зарабатывайте очки, игровую валюту и различные бонусы. Старайтесь улучшать характеристики своего персонажа путем обновления экипировки и изучения новых талантов. За убийства монстров будет повышаться уровень героя.

Особенности игры:

  • Создание собственного уникального 3D мира
  • Динамическое повествование
  • Постепенное раскрытие всех секретов магии
  • Несколько вариантов окончаний игры
  • Красочная графика, выполненная под рисунок от руки красками
  • Множество врагов
  • Отличное музыкальное сопровождение
  • Система достижений

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Sorcery 4:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure - Ролевые, RPG

Отзывы о программе Sorcery 4

Admin

Отзывов о программе Sorcery 4 1.1 для iOS пока нет, можете добавить...

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