Sorcery! - интересный представитель RPG-игрушек с несколькими возможными концовками. Вас ждут опасные приключения и динамичные сражения, собранные в отличный сюжет, тайны которого будут постепенно раскрываться по ходу прохождения.

Итак, древнейший и могущественный артефакт "Корона Королей" украдена злым и могущественным архимагом, который хочет опустошить Старый Свет. Ваша задача вернуть ценную вещь на ее законное место. А для этого нужно проникнуть в древнюю цитадель, походу разбираясь с толпами монстров во главе с мощными боссами, избегая ловушки и преодолевая барьеры темной магии. В помощь вам выданы один меч и небольшая книга заклинаний - самое то, для борьбы с могучим противником.

История прохождения пишется на лету, в зависимости от ваших действий и выбора - вы создаете свой уникальный 3D мир. Бейтесь с монстрами, изучая их слабые стороны, используйте заклинания, где грубая сила не помогает, и выполняйте задания, чтобы в итоге стать героем, спасшим весь мир.

Каждое задание имеет свой уровень сложности. Задачки текстовые, поэтому придется почитать. Более легкие миссии подойдут для старта, а набравшись опыта, можно приниматься и за более сложные задачи. Зарабатывайте очки, игровую валюту и различные бонусы. Старайтесь улучшать характеристики своего персонажа путем обновления экипировки и изучения новых талантов. За убийства монстров будет повышаться уровень героя.

Особенности игры: