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Tribe для iOS

Tribe 2.2.1 для iOS

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Описание Tribe 2.2.1 для iOSОписание   Скачать Tribe 2.2.1 для iOSСКАЧАТЬ (77,25 Мб) Скриншоты Tribe 2.2.1 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Tribe 2.2.1 для iOSСтатистика   Отзывы о Tribe 2.2.1 для iOSОтзывы (0)  
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Tribe - программа для обмена видеосообщениями с друзьями и коллегами с возможностью записи видео лично. Это быстрее, чем набирать текст, и проще, чем вызов. Автоматически распознает речь на видео и может подключать сгенерированные субтитры. Также использует функцию "умных" слов - если собеседник начнет говорить о какой-нибудь знаменитости, приложение распознает о ком идет речь и наложит поверх видео ее название со ссылкой.

Особенности приложения:

  • Мессенджер автоматически распознает речь на видео.
  • Может подключать автоматически сгенерированные субтитры, если получатель не хочет включать звук.
  • Дает расширенную информацию по сообщению, например, если отправитель упомянул какую-то знаменитость или ролик на YouTube, Tribe приложит ссылку на нужную страницу.
  • Возможность занести в календарь оговоренную в видео встречу.
  • Еженедельные обновления.
  • и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Tribe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Tribe

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