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5 Tribe - программа для обмена видеосообщениями с друзьями и коллегами с возможностью записи видео лично. Это быстрее, чем набирать текст, и проще, чем вызов. Автоматически распознает речь на видео и может подключать сгенерированные субтитры. Также использует функцию "умных" слов - если собеседник начнет говорить о какой-нибудь знаменитости, приложение распознает о ком идет речь и наложит поверх видео ее название со ссылкой. Особенности приложения: Мессенджер автоматически распознает речь на видео.

Может подключать автоматически сгенерированные субтитры, если получатель не хочет включать звук.

Дает расширенную информацию по сообщению, например, если отправитель упомянул какую-то знаменитость или ролик на YouTube, Tribe приложит ссылку на нужную страницу.

Возможность занести в календарь оговоренную в видео встречу.

Еженедельные обновления.

и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app