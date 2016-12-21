Отправляйтесь в рискованное путешествие в безысходное будущее в приключенческой игре The Silent Age. Из легендарных семидесятых вы с помощью портативной машины времени перенесетесь в безлюдное настоящее, где человечеству больше нет места, а единственным вашим спутником будет лишь тишина.

Игра типа "наведи и нажми", наполнена таинственной атмосферой, со стильной картинкой и зловещим звуковым сопровождением, которое будет держать вас в напряжении, пока вы решаете различные головоломки.

Интерфейс игры был специально разработан для сенсорных устройств, потому все в ней идет гладко, безо всяких сбоев. Просто сядьте поудобней, воткните наушники и наслаждайтесь приключением...

На дворе 1972 год. Большой город. Высокое, безликое правительственное здание. И вы - обыкновенный человек, с обыкновенным именем Джо, среднего роста, веса и сообразительности, с бесперспективной работой уборщика, который обязан делать все, чтобы здание было таким же чистым и безукоризненным, как и костюмы снующих по коридорам людей. Так продолжается уже много лет, пока вас не отправляют прибраться на втором уровне. В одной из лабораторий Джо встречает умирающего старика, который говорит, что вернулся из будущего. Он передает вам карманную машину времени и просьбу, найти его здесь, в этом времени. Джо мало, что понимает, но обстоятельства заставят его действовать...