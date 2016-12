The Silent Age 2.16 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 22,26 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

1.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 1.00 из 5

1

2

3

4

5 Отправляйтесь в рискованное путешествие в безысходное будущее в приключенческой игре The Silent Age. Из легендарных семидесятых вы с помощью портативной машины времени перенесетесь в безлюдное настоящее, где человечеству больше нет места, а единственным вашим спутником будет лишь тишина. Игра типа "наведи и нажми", наполнена таинственной атмосферой, со стильной картинкой и зловещим звуковым сопровождением, которое будет держать вас в напряжении, пока вы решаете различные головоломки. Интерфейс игры был специально разработан для сенсорных устройств, потому все в ней идет гладко, безо всяких сбоев. Просто сядьте поудобней, воткните наушники и наслаждайтесь приключением... На дворе 1972 год. Большой город. Высокое, безликое правительственное здание. И вы - обыкновенный человек, с обыкновенным именем Джо, среднего роста, веса и сообразительности, с бесперспективной работой уборщика, который обязан делать все, чтобы здание было таким же чистым и безукоризненным, как и костюмы снующих по коридорам людей. Так продолжается уже много лет, пока вас не отправляют прибраться на втором уровне. В одной из лабораторий Джо встречает умирающего старика, который говорит, что вернулся из будущего. Он передает вам карманную машину времени и просьбу, найти его здесь, в этом времени. Джо мало, что понимает, но обстоятельства заставят его действовать... Скриншоты The Silent Age: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский, Украинский Закачек (сегодня/всего) 7 / 7 Разработчик House on Fire Последнее обновление 21.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Квесты, Adventure Отзывы о программе The Silent Age Admin Отзывов о программе The Silent Age 2.16 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости