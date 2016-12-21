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The Silent Age для Android

The Silent Age 2.16 для Android

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Описание The Silent Age 2.16 для AndroidОписание   Скачать The Silent Age 2.16 для AndroidСКАЧАТЬ (22,26 Мб) Скриншоты The Silent Age 2.16 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика The Silent Age 2.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о The Silent Age 2.16 для AndroidОтзывы (0)  
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Отправляйтесь в рискованное путешествие в безысходное будущее в приключенческой игре The Silent Age. Из легендарных семидесятых вы с помощью портативной машины времени перенесетесь в безлюдное настоящее, где человечеству больше нет места, а единственным вашим спутником будет лишь тишина.

Игра типа "наведи и нажми", наполнена таинственной атмосферой, со стильной картинкой и зловещим звуковым сопровождением, которое будет держать вас в напряжении, пока вы решаете различные головоломки.

Интерфейс игры был специально разработан для сенсорных устройств, потому все в ней идет гладко, безо всяких сбоев. Просто сядьте поудобней, воткните наушники и наслаждайтесь приключением...

На дворе 1972 год. Большой город. Высокое, безликое правительственное здание. И вы - обыкновенный человек, с обыкновенным именем Джо, среднего роста, веса и сообразительности, с бесперспективной работой уборщика, который обязан делать все, чтобы здание было таким же чистым и безукоризненным, как и костюмы снующих по коридорам людей. Так продолжается уже много лет, пока вас не отправляют прибраться на втором уровне. В одной из лабораторий Джо встречает умирающего старика, который говорит, что вернулся из будущего. Он передает вам карманную машину времени и просьбу, найти его здесь, в этом времени. Джо мало, что понимает, но обстоятельства заставят его действовать...

Скриншоты The Silent Age:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКвесты, Adventure

Отзывы о программе The Silent Age

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