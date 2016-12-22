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Picniic - семейный органайзер, который поможет вам распределять обязанности и планировать события. Работает как система управления, в которой все члены семьи могут обмениваться данными и объединять все свои семейные мероприятия.
Включает в себя календарь, перечень дел, возможность составления списков покупок и планировщик совместных действий. Кроме этого есть возможность отслеживать местоположение детей.
Имеет простой и понятный интерфейс, который будет понятным и детям, и родителям, а вся важная информация собрана на единой панели управления.
Особенности приложения:
- Совместный календарь:
- Просмотр расписания дел всей семьи
- Создание событий и напоминаний для любого члена семьи
- Импорт текущих календарей событий
- Списки покупок:
- Создание списка покупок и списка необходимых продуктов любым членом семьи
- Доступ и обновление общего списка покупок
- Управления недельным меню
- Планируйте свои приемы пищи в течение недели
- Сохраняйте любимые рецепты
- Безопасное хранение персональных данных, таких как страховка, медицинские данные и т.п., вся информация шифруется
- Локатор семьи:
- Отслеживает местоположение детей
- Всегда подскажет, где находятся все члены семьи
- Создание опросов друзей и членов семьи, в том числе тех, кто не подключен в Picniic
- Обновления формируются в виде новостной ленты
- Поддерживает интеграцию со многими популярными услугами, например, TeamSnap и различные календари
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app