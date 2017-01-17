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TranslitePro для Windows

TranslitePro 1.1.1.190

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Описание TranslitePro 1.1.1.190Описание   Скачать TranslitePro 1.1.1.190СКАЧАТЬ (2,25 Мб) Скриншоты TranslitePro 1.1.1.190Скриншоты (3)   Статистика TranslitePro 1.1.1.190Статистика   Отзывы о TranslitePro 1.1.1.190Отзывы (0)  
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TranslitePro - программа для правильного транслита Русского и Украинского языка в Английский, Французский или Немецкий.

Для удобства программа предлагает модули транслита, которые можно загружать напрямую из приложения. Модули можно редактировать непосредственно в самой программе.

В некоторых модулях (например: Украинский - Английский) поддерживается транслит по государственному стандарту, что поможет при заполнении документов транслитом.

Также есть возможность замены пробелов на "_" и просмотр информации о переведенном тексте (количество: символов, слов и пробелов).

Особенности приложения:

  • Правильный транслит по стандартам (ГОСТам).
  • Поддержка: Русский и Украинский модуль транслита.
  • Загрузка дополнительных модулей с официального сайта для расширения возможностей программы.
  • Несколько режимов замены пробелов.
  • Сумма прописью по выбору пользователя.
  • Удобный в обращении интерфейс.
  • Поддержка бесплатных обновлений.
Скриншоты TranslitePro:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерекодировщики

Отзывы о программе TranslitePro

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