TranslitePro - программа для правильного транслита Русского и Украинского языка в Английский, Французский или Немецкий.
Для удобства программа предлагает модули транслита, которые можно загружать напрямую из приложения. Модули можно редактировать непосредственно в самой программе.
В некоторых модулях (например: Украинский - Английский) поддерживается транслит по государственному стандарту, что поможет при заполнении документов транслитом.
Также есть возможность замены пробелов на "_" и просмотр информации о переведенном тексте (количество: символов, слов и пробелов).
Особенности приложения:
- Правильный транслит по стандартам (ГОСТам).
- Поддержка: Русский и Украинский модуль транслита.
- Загрузка дополнительных модулей с официального сайта для расширения возможностей программы.
- Несколько режимов замены пробелов.
- Сумма прописью по выбору пользователя.
- Удобный в обращении интерфейс.
- Поддержка бесплатных обновлений.