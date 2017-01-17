TranslitePro - программа для правильного транслита Русского и Украинского языка в Английский, Французский или Немецкий.

Для удобства программа предлагает модули транслита, которые можно загружать напрямую из приложения. Модули можно редактировать непосредственно в самой программе.

В некоторых модулях (например: Украинский - Английский) поддерживается транслит по государственному стандарту, что поможет при заполнении документов транслитом.

Также есть возможность замены пробелов на "_" и просмотр информации о переведенном тексте (количество: символов, слов и пробелов).

Особенности приложения: