Angry Birds Blast – хитрым свиньям все неймется, и они придумали очередную пакость для птичек, чем сильно их рассердили. Свиньи думали, что избавятся от пернатых недругов, заключив их в цветные шарики, но сильно ошиблись.

Собрав три шарика одного цвета, птица освобождаются, а если собрать 5, 7 или 9 шариков, ты сможете создать ракету, бомбу или лазерную пушку. Используйте усилители для повышения силы взрывов и наказывайте свиней за их подлость.

Особенности игры: