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Angry Birds Blast для Android

Angry Birds Blast 1.2.4 для Android

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Описание Angry Birds Blast 1.2.4 для AndroidОписание   Скачать Angry Birds Blast 1.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (65,64 Мб) Скриншоты Angry Birds Blast 1.2.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Angry Birds Blast 1.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Angry Birds Blast 1.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Angry Birds Blast – хитрым свиньям все неймется, и они придумали очередную пакость для птичек, чем сильно их рассердили. Свиньи думали, что избавятся от пернатых недругов, заключив их в цветные шарики, но сильно ошиблись.

Собрав три шарика одного цвета, птица освобождаются, а если собрать 5, 7 или 9 шариков, ты сможете создать ракету, бомбу или лазерную пушку. Используйте усилители для повышения силы взрывов и наказывайте свиней за их подлость.

Особенности игры:

  • Более 250  уровней.
  • Сложные и увлекательные решения загадок.
  • Большое количество взрывных усилителей, включая рогатки, ракеты, лазерные пушки и бомбы.
  • Ежедневные испытания и призы.
  • 3 звезды традиционно считается лучшим показателям игрока.
Скриншоты Angry Birds Blast:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Головоломки

Отзывы о программе Angry Birds Blast

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