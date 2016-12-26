Super Stickman Golf - аркадный гольф с физической моделью Angry Birds и дизайном уровней платформера Mario Bros. Множество интересных необычных поля, бонусы, коллекционные карты, игровые режимы, многопользовательское безумие и другие сюрпризы. Новый взгляд на классическую игру. Покорите 20 полей самостоятельно или сразитесь с друзьями и игроками со всего мира в разнообразных многопользовательских режимах. Это и пошаговая игра, и гонки в реальном времени - развлечений хватит всем.

Соберите все карты и измените свой стиль игры. Завоюйте звание лучшего гольфиста. Откройте всех персонажей, шапки, хвосты мячей и многое другое.

Особенности игры: