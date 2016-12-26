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Super Stickman Golf 3 для iOS

Super Stickman Golf 3 1.7.3 для iOS

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Описание Super Stickman Golf 3 1.7.3 для iOSОписание   Скачать Super Stickman Golf 3 1.7.3 для iOSСКАЧАТЬ (128,75 Мб) Скриншоты Super Stickman Golf 3 1.7.3 для iOSСкриншоты (7)   Статистика Super Stickman Golf 3 1.7.3 для iOSСтатистика   Отзывы о Super Stickman Golf 3 1.7.3 для iOSОтзывы (0)  
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Super Stickman Golf - аркадный гольф с физической моделью Angry Birds и дизайном уровней платформера Mario Bros. Множество интересных необычных  поля, бонусы, коллекционные карты, игровые режимы, многопользовательское безумие и другие сюрпризы. Новый взгляд на классическую игру. Покорите 20 полей самостоятельно или сразитесь с друзьями и игроками со всего мира в разнообразных многопользовательских режимах. Это и пошаговая игра, и гонки в реальном времени - развлечений хватит всем.

Соберите все карты и измените свой стиль игры. Завоюйте звание лучшего гольфиста. Откройте всех персонажей, шапки, хвосты мячей и многое другое.

Особенности игры:

  • 20 новых полей
  • Многопользовательская игра в пошаговом режиме и реальном времени
  • Невероятные новые бонусы
  • Крученый удар по мячу
  • 35 уникальных персонажей
  • Более 65 шапок, которые влияют на игру
  • Более 40 красивых и стильных хвостов для мяча
  • Множество достижений
  • Загружаемые поля
  • Новые режимы игры
  • Ежедневные гонки и награды
  • Режим подбрасывания мяча

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Super Stickman Golf 3:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт

Отзывы о программе Super Stickman Golf 3

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