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Super Stickman Golf - аркадный гольф с физической моделью Angry Birds и дизайном уровней платформера Mario Bros. Множество интересных необычных поля, бонусы, коллекционные карты, игровые режимы, многопользовательское безумие и другие сюрпризы. Новый взгляд на классическую игру. Покорите 20 полей самостоятельно или сразитесь с друзьями и игроками со всего мира в разнообразных многопользовательских режимах. Это и пошаговая игра, и гонки в реальном времени - развлечений хватит всем.
Соберите все карты и измените свой стиль игры. Завоюйте звание лучшего гольфиста. Откройте всех персонажей, шапки, хвосты мячей и многое другое.
Особенности игры:
- 20 новых полей
- Многопользовательская игра в пошаговом режиме и реальном времени
- Невероятные новые бонусы
- Крученый удар по мячу
- 35 уникальных персонажей
- Более 65 шапок, которые влияют на игру
- Более 40 красивых и стильных хвостов для мяча
- Множество достижений
- Загружаемые поля
- Новые режимы игры
- Ежедневные гонки и награды
- Режим подбрасывания мяча
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
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