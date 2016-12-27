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Веселая бомба Lite - приложение, которое включает в себя десятки увлекательных игр для вечеринки.
В эти игры можно играть где угодно, когда угодно и с кем угодно. Содержит такие игры как:
- Весёлая бомба - игрокам нужно по очереди отвечать на заданный вопрос, пока не взорвётся бомба.
- Идеальная пара - в этой игре участвующей паре нужно ответить на 10 вопросов, при этом не подсматривать друг за другом.
- Не надо ля-ля! - участникам нужно отгадать песню, которую игроки будут напевать с помощью определённого звука (например, гав, понь, хрю, пых и т. п.).
- Крокодил - собраны интересные слова для этой игры.
- QWERTY или йцукен - участникам нужно расшифровать русские слова и фразы, которые были набраны на английской раскладке (для игры понадобится клавиатура).
- Поставь на место - в этой игре в словах и фразах перепутаны буквы, т.е. нужно правильно расставить буквы.
- Поющая машина - в этом конкурсе участникам надо отгадать песню, которую будет пропевать безэмоциональный компьютерный голос.
- Слабое звено - игра, которая покажет насколько хорошая у вас память.
- Тонкий намёк - аналог игры "Намёк понял" из передачи "Подмосковные вечера".
- Спина к спине - в этой увлекательной игре участникам связываются руки (но необязательно) и они по очереди объясняют своим капитанам слова на определённую букву.
- Чужие руки - двое участников должны объяснить своим партнёрам по команде слова на определённую категорию, при этом, один участник может пользоваться всем, кроме своих рук, а другой встаёт за его спиной и может пользоваться только руками.
Кроме этого приложение содержит застольные и подвижные игры, а также тосты, загадки, розыгрыши, фокусы, тесты на логику и многое другое.