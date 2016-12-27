Веселая бомба Lite 2.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 6,44 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Веселая бомба Lite - приложение, которое включает в себя десятки увлекательных игр для вечеринки.

В эти игры можно играть где угодно, когда угодно и с кем угодно. Содержит такие игры как: Весёлая бомба - игрокам нужно по очереди отвечать на заданный вопрос, пока не взорвётся бомба.

Идеальная пара - в этой игре участвующей паре нужно ответить на 10 вопросов, при этом не подсматривать друг за другом.

Не надо ля-ля! - участникам нужно отгадать песню, которую игроки будут напевать с помощью определённого звука (например, гав, понь, хрю, пых и т. п.).

Крокодил - собраны интересные слова для этой игры.

QWERTY или йцукен - участникам нужно расшифровать русские слова и фразы, которые были набраны на английской раскладке (для игры понадобится клавиатура).

Поставь на место - в этой игре в словах и фразах перепутаны буквы, т.е. нужно правильно расставить буквы.

Поющая машина - в этом конкурсе участникам надо отгадать песню, которую будет пропевать безэмоциональный компьютерный голос.

Слабое звено - игра, которая покажет насколько хорошая у вас память.

Тонкий намёк - аналог игры "Намёк понял" из передачи "Подмосковные вечера".

Спина к спине - в этой увлекательной игре участникам связываются руки (но необязательно) и они по очереди объясняют своим капитанам слова на определённую букву.

Чужие руки - двое участников должны объяснить своим партнёрам по команде слова на определённую категорию, при этом, один участник может пользоваться всем, кроме своих рук, а другой встаёт за его спиной и может пользоваться только руками. Кроме этого приложение содержит застольные и подвижные игры, а также тосты, загадки, розыгрыши, фокусы, тесты на логику и многое другое. Скриншоты Веселая бомба Lite: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 2 Разработчик sanchess Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настольные Отзывы о программе Веселая бомба Lite Admin Отзывов о программе Веселая бомба Lite 2.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости