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Веселая бомба Lite для Android

Веселая бомба Lite 2.0 для Android

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Описание Веселая бомба Lite 2.0 для AndroidОписание   Скачать Веселая бомба Lite 2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (6,44 Мб) Скриншоты Веселая бомба Lite 2.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Веселая бомба Lite 2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Веселая бомба Lite 2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Веселая бомба Lite - приложение, которое включает в себя десятки увлекательных игр для вечеринки.
В эти игры можно играть где угодно, когда угодно и с кем угодно. Содержит такие игры как:

  • Весёлая бомба - игрокам нужно по очереди отвечать на заданный вопрос, пока не взорвётся бомба.
  • Идеальная пара - в этой игре участвующей паре нужно ответить на 10 вопросов, при этом не подсматривать друг за другом.
  • Не надо ля-ля! - участникам нужно отгадать песню, которую игроки будут напевать с помощью определённого звука (например, гав, понь, хрю, пых и т. п.).
  • Крокодил - собраны интересные слова для этой игры.
  • QWERTY или йцукен - участникам нужно расшифровать русские слова и фразы, которые были набраны на английской раскладке (для игры понадобится клавиатура).
  • Поставь на место - в этой игре в словах и фразах перепутаны буквы, т.е. нужно правильно расставить буквы.
  • Поющая машина - в этом конкурсе участникам надо отгадать песню, которую будет пропевать безэмоциональный компьютерный голос.
  • Слабое звено - игра, которая покажет насколько хорошая у вас память.
  • Тонкий намёк - аналог игры "Намёк понял" из передачи "Подмосковные вечера".
  • Спина к спине - в этой увлекательной игре участникам связываются руки (но необязательно) и они по очереди объясняют своим капитанам слова на определённую букву.
  • Чужие руки - двое участников должны объяснить своим партнёрам по команде слова на определённую категорию, при этом, один участник может пользоваться всем, кроме своих рук, а другой встаёт за его спиной и может пользоваться только руками.

Кроме этого приложение содержит застольные и подвижные игры, а также тосты, загадки, розыгрыши, фокусы, тесты на логику и многое другое.

Скриншоты Веселая бомба Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные

Отзывы о программе Веселая бомба Lite

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