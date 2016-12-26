Bandsintown - рекомендательный сервис для отслеживания концертов любимых групп. Позволяет просматривать списки концертов и открывать для себя мир живой музыки.

Приложение предоставляет вам личный календарь концертов и способ отслеживать любимых артистов, а также узнавать о новых гастролирующих музыкантах, исходя из ваших музыкальных настроек и местоположения.

Теперь вы ни за что не пропустите долгожданный концерт и заранее будете знать о приезде своих любимых групп и диджеев в город.

Особенности приложения: