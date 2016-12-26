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Bandsintown - рекомендательный сервис для отслеживания концертов любимых групп. Позволяет просматривать списки концертов и открывать для себя мир живой музыки.
Приложение предоставляет вам личный календарь концертов и способ отслеживать любимых артистов, а также узнавать о новых гастролирующих музыкантах, исходя из ваших музыкальных настроек и местоположения.
Теперь вы ни за что не пропустите долгожданный концерт и заранее будете знать о приезде своих любимых групп и диджеев в город.
Особенности приложения:
- Получение уведомлений о концертах любимых артистов
- Полные концертные списки для всех городов
- Просмотр дат гастролей артистов
- Рекомендации новой музыки
- Синхронизация с Last.fm и Google Play
- Подключение через Facebook и Twitter
- Покупка билеты с сотен сайтов по продаже билетов
- Возможность поделиться самыми крутыми выступлениями с друзьями
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app