Скачать Яндекс.Браузер
Bandsintown для iOS

Bandsintown 5.8.1 для iOS

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Bandsintown 5.8.1 для iOSОписание   Скачать Bandsintown 5.8.1 для iOSСКАЧАТЬ (71,05 Мб) Скриншоты Bandsintown 5.8.1 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Bandsintown 5.8.1 для iOSСтатистика   Отзывы о Bandsintown 5.8.1 для iOSОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bandsintown - рекомендательный сервис для отслеживания концертов любимых групп. Позволяет просматривать списки концертов и открывать для себя мир живой музыки.

Приложение предоставляет вам личный календарь концертов и способ отслеживать любимых артистов, а также узнавать о новых гастролирующих музыкантах, исходя из ваших музыкальных настроек и местоположения.

Теперь вы ни за что не пропустите долгожданный концерт и заранее будете знать о приезде своих любимых групп и диджеев в город.

Особенности приложения:

  • Получение уведомлений о концертах любимых артистов
  • Полные концертные списки для всех городов
  • Просмотр дат гастролей артистов
  • Рекомендации новой музыки
  • Синхронизация с Last.fm и Google Play
  • Подключение через Facebook и Twitter
  • Покупка билеты с сотен сайтов по продаже билетов
  • Возможность поделиться самыми крутыми выступлениями с друзьями

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Bandsintown:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Музыка

Отзывы о программе Bandsintown

Admin

Отзывов о программе Bandsintown 5.8.1 для iOS пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Temple Run 2

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 