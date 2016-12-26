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Insight Таймер - бесплатное приложение-таймер для медитации. Совмещает в себе приятный и удобный таймер с красивыми звуками колоколов и сотни медитаций на разных языках, в том числе и на русском. Поможет бороться со стрессом, тревогой и бессонницей, повысит уровень самооценки. При большом желании поможет избавиться от вредных привычек.
Особенности приложения:
- 1,3 миллиарда минут медитации
- 900 учителей по медитации
- Прямая обратная связь от учителей
- Более 3500 управляемых медитаций
- 500 музыкальных треков медитации
- 22 специальных плейлиста для медитации
- Фоновые звуки окружающего мира
- Возможность делать закладки
- Синхронизация между устройствами
- Около 4000 групп для обсуждений и дискуссий
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app