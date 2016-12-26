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5 Insight Таймер - бесплатное приложение-таймер для медитации. Совмещает в себе приятный и удобный таймер с красивыми звуками колоколов и сотни медитаций на разных языках, в том числе и на русском. Поможет бороться со стрессом, тревогой и бессонницей, повысит уровень самооценки. При большом желании поможет избавиться от вредных привычек. Особенности приложения: 1,3 миллиарда минут медитации

900 учителей по медитации

Прямая обратная связь от учителей

Более 3500 управляемых медитаций

500 музыкальных треков медитации

22 специальных плейлиста для медитации

Фоновые звуки окружающего мира

Возможность делать закладки

Синхронизация между устройствами

Около 4000 групп для обсуждений и дискуссий Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app