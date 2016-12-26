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5 Hitlist - приложение для тех, кто хочет путешествовать больше, а платить меньше. Просто скажите, куда вы хотите отправиться, и программа подскажет когда туда лучше ехать. Предоставляет информацию о самых выгодных предложениях, подобранных с учетом ваших интересов. Проверяет миллионы тарифов и предлагает вам лучшие маршруты, чтобы вы смогли выбрать оптимальное время для путешествия. Пользователю необходимо выбрать интересующие направления, и когда цена опустится ниже рыночной, сервис пришлет уведомление. Особенности приложения: Предоставляет тщательно отобранную информацию о выгодных предложениях по электронной почте или с помощью push-уведомлений.

Подсказывает о выгодных ценах на авиабилеты, подобранных на основе гибких дат или пунктов назначения.

Коллекции великолепных фотографий тех мест, куда вы мечтаете отправиться.

Поиск по континентам, регионам, пляжам, островам, видам отдыха и другим критериям.

Информация по истории цен на авиабилеты для более выгодно выбора покупки.

Узнавайте, куда хотят поехать ваши друзья и планируйте свою следующую поездку вместе с ними. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app