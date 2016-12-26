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Hitlist для iOS

Hitlist 4.0 для iOS

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Описание Hitlist 4.0 для iOSОписание   Скачать Hitlist 4.0 для iOSСКАЧАТЬ (31,19 Мб) Скриншоты Hitlist 4.0 для iOSСкриншоты (3)   Статистика Hitlist 4.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Hitlist 4.0 для iOSОтзывы (0)  
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Hitlist - приложение для тех, кто хочет путешествовать больше, а платить меньше. Просто скажите, куда вы хотите отправиться, и программа подскажет когда туда лучше ехать.

Предоставляет информацию о самых выгодных предложениях, подобранных с учетом ваших интересов. Проверяет миллионы тарифов и предлагает вам лучшие маршруты, чтобы вы смогли выбрать оптимальное время для путешествия. Пользователю необходимо выбрать интересующие направления, и когда цена опустится ниже рыночной, сервис пришлет уведомление.

Особенности приложения:

  • Предоставляет тщательно отобранную информацию о выгодных предложениях по электронной почте или с помощью push-уведомлений.
  • Подсказывает о выгодных ценах на авиабилеты, подобранных на основе гибких дат или пунктов назначения.
  • Коллекции великолепных фотографий тех мест, куда вы мечтаете отправиться.
  • Поиск по континентам, регионам, пляжам, островам, видам отдыха и другим критериям.
  • Информация по истории цен на авиабилеты для более выгодно выбора покупки.
  • Узнавайте, куда хотят поехать ваши друзья и планируйте свою следующую поездку вместе с ними.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Hitlist:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия

Отзывы о программе Hitlist

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