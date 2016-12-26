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Warbits для iOS

Warbits 1.1.0 для iOS

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Описание Warbits 1.1.0 для iOSОписание   Скачать Warbits 1.1.0 для iOSСКАЧАТЬ (174,52 Мб) Скриншоты Warbits 1.1.0 для iOSСкриншоты (8)   Статистика Warbits 1.1.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Warbits 1.1.0 для iOSОтзывы (0)  
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Warbits - пошаговая военная стратегия для одного, двух или четырех игроков. Предлагает как одиночный режим, так и онлайн сражения с реальными игроками.

Действие в игре происходит в будущем, когда мир разделен глобальными конфликтами и разбит на враждующие фракции. Вам предстоит выбрать фракцию, и вступить в бой с противоборствующими группировками, выставляя против них свою армию - от обычной пехоты до мехов и транспорта.

Вам необходимо завоевывать города, фабрики и аэродромы, чтобы получить доход для развития войск. Неплохой выбор юнитов позволяет играть тактикой, в зависимости от условий победы. При чем у каждого юнита есть свои как сильные, так и слабые стороны: кто-то далеко и мощно бьет, но слаб в защите, кто-то имеет крепкую броню, но не видит дальше вытянутой руки, кто-то быстро бегает, но так же легко сливается от шальной пули. Также характеристики юнитов зависят от ландшафта. Так что вариантов развития у вас хватает, останется еще и на импровизацию, которая особенно пригодится в боях с реальными игроками. В онлайн битвах можно участвовать как самостоятельно, так и в составе команды 2х2.

Особенности игры:

  • Кампания из 20 миссий.
  • 5 уникальных ландшафтов.
  • Больше десятка типов юнитов.
  • 16 игровых бонусов для улучшения и усиления армии.
  • 2 типа онлайновых игр:
    • Пользовательские матчи (Custom Matches) позволяют играть с компьютером или знакомыми из списка контактов в Game Center. Предлагает 29 карт.
    • Теговые матчи (Tag Matches) позволяют участвовать в играх с какими-либо тегами, например, "2 на 2" или "4 игрока". Содержит 11 карт.
  • Конкуренция с другими лидерами в лице ваших друзей и игроков из социальных сетей, с помощью метки #CustomTags.
  • 40 пользовательских карт.
  • 15 достижений Game Center.
  • Повторы и система сообщений.
  • Прогресс кампании и синхронизация с ICloud.
  • В визуальном отношении представляет сочетание научной фантастики, векторной графики и ретро.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Warbits:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе Warbits

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