Warbits - пошаговая военная стратегия для одного, двух или четырех игроков. Предлагает как одиночный режим, так и онлайн сражения с реальными игроками.
Действие в игре происходит в будущем, когда мир разделен глобальными конфликтами и разбит на враждующие фракции. Вам предстоит выбрать фракцию, и вступить в бой с противоборствующими группировками, выставляя против них свою армию - от обычной пехоты до мехов и транспорта.
Вам необходимо завоевывать города, фабрики и аэродромы, чтобы получить доход для развития войск. Неплохой выбор юнитов позволяет играть тактикой, в зависимости от условий победы. При чем у каждого юнита есть свои как сильные, так и слабые стороны: кто-то далеко и мощно бьет, но слаб в защите, кто-то имеет крепкую броню, но не видит дальше вытянутой руки, кто-то быстро бегает, но так же легко сливается от шальной пули. Также характеристики юнитов зависят от ландшафта. Так что вариантов развития у вас хватает, останется еще и на импровизацию, которая особенно пригодится в боях с реальными игроками. В онлайн битвах можно участвовать как самостоятельно, так и в составе команды 2х2.
Особенности игры:
- Кампания из 20 миссий.
- 5 уникальных ландшафтов.
- Больше десятка типов юнитов.
- 16 игровых бонусов для улучшения и усиления армии.
- 2 типа онлайновых игр:
- Пользовательские матчи (Custom Matches) позволяют играть с компьютером или знакомыми из списка контактов в Game Center. Предлагает 29 карт.
- Теговые матчи (Tag Matches) позволяют участвовать в играх с какими-либо тегами, например, "2 на 2" или "4 игрока". Содержит 11 карт.
- Конкуренция с другими лидерами в лице ваших друзей и игроков из социальных сетей, с помощью метки #CustomTags.
- 40 пользовательских карт.
- 15 достижений Game Center.
- Повторы и система сообщений.
- Прогресс кампании и синхронизация с ICloud.
- В визуальном отношении представляет сочетание научной фантастики, векторной графики и ретро.
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