Warbits - пошаговая военная стратегия для одного, двух или четырех игроков. Предлагает как одиночный режим, так и онлайн сражения с реальными игроками.

Действие в игре происходит в будущем, когда мир разделен глобальными конфликтами и разбит на враждующие фракции. Вам предстоит выбрать фракцию, и вступить в бой с противоборствующими группировками, выставляя против них свою армию - от обычной пехоты до мехов и транспорта.

Вам необходимо завоевывать города, фабрики и аэродромы, чтобы получить доход для развития войск. Неплохой выбор юнитов позволяет играть тактикой, в зависимости от условий победы. При чем у каждого юнита есть свои как сильные, так и слабые стороны: кто-то далеко и мощно бьет, но слаб в защите, кто-то имеет крепкую броню, но не видит дальше вытянутой руки, кто-то быстро бегает, но так же легко сливается от шальной пули. Также характеристики юнитов зависят от ландшафта. Так что вариантов развития у вас хватает, останется еще и на импровизацию, которая особенно пригодится в боях с реальными игроками. В онлайн битвах можно участвовать как самостоятельно, так и в составе команды 2х2.

Особенности игры: