Beam - стриминг-сервис, аналогичный Twitch. Решает проблему нехватки взаимодействия между стримерами и их зрителями. Хватит смотреть, пора играть! Участвуйте в по-настоящему "живом" стриме. Данная интерактивная платформа позволит пользователю не только смотреть и комментировать игры и видео, но и принять личное участие: можно выбрать оружие для стримера, наплодить врагов для него, генерировать ландшафт или просто ограничиться советами и постановкой новых заданий.
Ключевой особенностью приложения можно назвать минимальную задержку между тем, что происходит на экране у ведущего трансляции, и тем, что видят зрители. Вместо задержки в 10-20 секунд, типичной для Twitch, Beam обещает лаг до одной секунды (заявлено разработчиком 250 мс). Это позволяет активно взаимодействовать на Live-поток так, как если бы вы находились в одной комнате со стримером.
Кроме этого просмотр стримов дает возможность зрителям заработать специальную валюту Spark. После, заработанные Спарки можно потратить на различные действия, которые будут усложнять или помогать стримерам, т.е. лично влиять на стрим.
Особенности приложения:
- Незначительная задержка потока, до одной секунды.
- Поддержка AirPlay и Chromecast.
- Push-уведомления о прямых эфирах.
- Полнофункциональный чат с поддержкой популярных эмодзи.
- Возможность заработать очки Spark, во время просмотра потоков, для дальнейшего влияния на стримы.
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В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app