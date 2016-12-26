_PRISM - логическая головоломка, в которой вам предстоит изменять форму и размер различных геометрических фигур в удивительном визуальном окружении. Вам реально придется включить воображение и логику.

Идеально подойдет для тех, кто ищет красивый визуальный ряд и медитативную музыку, смешанных с решением логической загадки. Вы можете расслабиться, не торопиться, чтобы все рассмотреть и обследовать и исследовать в своем собственном темпе.

Геометрические формы и узоры развернут для вас микрокосмическую галактику священной геометрии и отправят в путешествие к границам эфирной души. Каждый уровень представляет собой решение геометрической головоломки через стандартные кинематические действия, мифологии и интуиции.

Особенности приложения: