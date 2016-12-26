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_PRISM для iOS

_PRISM 1.1 для iOS

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Описание _PRISM 1.1 для iOSОписание   Скачать _PRISM 1.1 для iOSСКАЧАТЬ (381,47 Мб) Скриншоты _PRISM 1.1 для iOSСкриншоты (10)   Статистика _PRISM 1.1 для iOSСтатистика   Отзывы о _PRISM 1.1 для iOSОтзывы (0)  
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_PRISM - логическая головоломка, в которой вам предстоит изменять форму и размер различных геометрических фигур в удивительном визуальном окружении. Вам реально придется включить воображение и логику.

Идеально подойдет для тех, кто ищет красивый визуальный ряд и медитативную музыку, смешанных с решением логической загадки. Вы можете расслабиться, не торопиться, чтобы все рассмотреть и обследовать и исследовать в своем собственном темпе.

Геометрические формы и узоры развернут для вас микрокосмическую галактику священной геометрии и отправят в путешествие к границам эфирной души. Каждый уровень представляет собой решение геометрической головоломки через стандартные кинематические действия, мифологии и интуиции.

Особенности приложения:

  • 13 удивительных уровней.
  • Великолепные визуальные эффекты.
  • Медитативная музыка и звук.
  • Поддерживает поворот и масштабирование

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты _PRISM:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки - Логические

Отзывы о программе _PRISM

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