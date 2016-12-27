WoWs Analytics - неофициальное приложение для отображения и анализа статистики игроков проекта World of Warships, благодаря которому игроки в корабли смогут не только анализировать свою эффективность в боях, но и отслеживать изменения своей статистики. Присутствует возможность просмотра динамики статистики игрока, инфографики, графики по кораблям, а также имеется возможность сравнения игроков.
Основные возможности WoWs Analytics:
- Отображение общей статистики игрока.
- Отображение статистики по технике игрока с выводом средних значений.
- Отслеживания динамики изменения статистики, процента побед, среднего урона. Построение графиков в разрезе проведенных боёв
- Графики статистики для каждого корабля
- Построение графиков по средним показателям на технике
- Сравнение до пяти игроков по основным показателям
- Сравнение игроков по технике
- Хранение всей статистики и истории поиска