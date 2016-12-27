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WoWs Analytics для Android

WoWs Analytics 1.0.4 для Android

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Описание WoWs Analytics 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать WoWs Analytics 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (4,23 Мб) Скриншоты WoWs Analytics 1.0.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика WoWs Analytics 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о WoWs Analytics 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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WoWs Analytics - неофициальное приложение для отображения и анализа статистики игроков проекта World of Warships, благодаря которому игроки в корабли смогут не только анализировать свою эффективность в боях, но и отслеживать изменения своей статистики. Присутствует возможность просмотра динамики статистики игрока, инфографики, графики по кораблям, а также имеется возможность сравнения игроков.

Основные возможности WoWs Analytics:

  • Отображение общей статистики игрока.
  • Отображение статистики по технике игрока с выводом средних значений.
  • Отслеживания динамики изменения статистики, процента побед, среднего урона. Построение графиков в разрезе проведенных боёв
  • Графики статистики для каждого корабля
  • Построение графиков по средним показателям на технике
  • Сравнение до пяти игроков по основным показателям
  • Сравнение игроков по технике
  • Хранение всей статистики и истории поиска
Скриншоты WoWs Analytics:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты

Отзывы о программе WoWs Analytics

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