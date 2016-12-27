WoWs Analytics 1.0.4 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 4,23 Мб) Скриншоты (7) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 WoWs Analytics - неофициальное приложение для отображения и анализа статистики игроков проекта World of Warships, благодаря которому игроки в корабли смогут не только анализировать свою эффективность в боях, но и отслеживать изменения своей статистики. Присутствует возможность просмотра динамики статистики игрока, инфографики, графики по кораблям, а также имеется возможность сравнения игроков. Основные возможности WoWs Analytics: Отображение общей статистики игрока.

Отображение статистики по технике игрока с выводом средних значений.

Отслеживания динамики изменения статистики, процента побед, среднего урона. Построение графиков в разрезе проведенных боёв

Графики статистики для каждого корабля

Построение графиков по средним показателям на технике

Сравнение до пяти игроков по основным показателям

Сравнение игроков по технике

Хранение всей статистики и истории поиска Скриншоты WoWs Analytics: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 0 Разработчик Infrns Последнее обновление 27.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Утилиты Отзывы о программе WoWs Analytics Admin Отзывов о программе WoWs Analytics 1.0.4 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости