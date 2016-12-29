Доверенные контакты 1.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 7,06 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Доверенные контакты - небольшое приложение от компании Google, которое позволяет пользователю быстро сообщить родным и близким свое текущее местонахождение, а также узнать при необходимости, где находятся они. Для этого необходимо выбрать пять контактов, которые в любой момент смогут видеть ваше местоположение, а также некоторые сведения об устройстве: уровень заряда аккумулятора, состояние подключения к интернету, перемещения за последний час и пр. Причем если вы не отреагируете на запрос в течение нескольких минут, информация о том, где вы, будет предоставлена им автоматически через 5 минут (даже если ваш телефон не подключен к Интернету или у него закончился заряд батареи). Вся информация доступна как в приложении, так и через веб-интерфейс. Ключевые особенности приложения: Добавляйте родных и близких друзей в список доверенных контактов.

Доверенные контакты могут запрашивать данные о вашем местоположении.

Показывайте доверенным контактам свое местоположение, если вам угрожает опасность.

Доверенным контактам видны основные сведения о состоянии вашего устройства. Скриншоты Доверенные контакты: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 0 Разработчик Google Последнее обновление 29.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое - другое Отзывы о программе Доверенные контакты Admin Отзывов о программе Доверенные контакты 1.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости