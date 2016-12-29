Доверенные контакты - небольшое приложение от компании Google, которое позволяет пользователю быстро сообщить родным и близким свое текущее местонахождение, а также узнать при необходимости, где находятся они. Для этого необходимо выбрать пять контактов, которые в любой момент смогут видеть ваше местоположение, а также некоторые сведения об устройстве: уровень заряда аккумулятора, состояние подключения к интернету, перемещения за последний час и пр. Причем если вы не отреагируете на запрос в течение нескольких минут, информация о том, где вы, будет предоставлена им автоматически через 5 минут (даже если ваш телефон не подключен к Интернету или у него закончился заряд батареи). Вся информация доступна как в приложении, так и через веб-интерфейс.
Ключевые особенности приложения:
- Добавляйте родных и близких друзей в список доверенных контактов.
- Доверенные контакты могут запрашивать данные о вашем местоположении.
- Показывайте доверенным контактам свое местоположение, если вам угрожает опасность.
- Доверенным контактам видны основные сведения о состоянии вашего устройства.