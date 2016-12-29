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Доверенные контакты для Android

Доверенные контакты 1.0 для Android

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Описание Доверенные контакты 1.0 для AndroidОписание   Скачать Доверенные контакты 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (7,06 Мб) Скриншоты Доверенные контакты 1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Доверенные контакты 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Доверенные контакты 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Доверенные контакты - небольшое приложение от компании Google, которое позволяет пользователю быстро сообщить родным и близким свое текущее местонахождение, а также узнать при необходимости, где находятся они. Для этого необходимо выбрать пять контактов, которые в любой момент смогут видеть ваше местоположение, а также некоторые сведения об устройстве: уровень заряда аккумулятора, состояние подключения к интернету, перемещения за последний час и пр. Причем если вы не отреагируете на запрос в течение нескольких минут, информация о том, где вы, будет предоставлена им автоматически через 5 минут (даже если ваш телефон не подключен к Интернету или у него закончился заряд батареи). Вся информация доступна как в приложении, так и через веб-интерфейс.

Ключевые особенности приложения:

  • Добавляйте родных и близких друзей в список доверенных контактов.
  • Доверенные контакты могут запрашивать данные о вашем местоположении.
  • Показывайте доверенным контактам свое местоположение, если вам угрожает опасность.
  • Доверенным контактам видны основные сведения о состоянии вашего устройства.
Скриншоты Доверенные контакты:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Доверенные контакты отмечена редакцией SoftPortal.com

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