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Adobe Photoshop Sketch - отличное приложение как для начинающих, так и для профессиональных художников, которое позволяет создавать рисунки карандашами, перьями, маркерами, ластиками, кистью и акварелью. После создания рисунки можно отправить в виде файлов PSD со слоями в Adobe Photoshop CC или Adobe Illustrator CC.
Ключевые возможности Adobe Photoshop Sketch:
- добавление слоев для изображений и рисунков, которые можно тасовать, переименовывать, преобразовывать и объединять;
- 14 разных инструментов, для которых можно настраивать размер, цвет, непрозрачность и наложение;
- возможность располагать необходимые инструменты и цвета на панели инструментов;
- возможность индивидуальной настройки таких параметров, как чувствительность к нажатию и скорость, для каждой кисти;
- использование сеток с перспективой и в виде графа;
- поддержка одновременного использования нескольких стилусов (Adonit, Wacom, Pencil by 53 и Apple Pencil);
- возможность работы с шаблонами фигур, которые можно использовать для масштабирования, отслеживания, создания очертаний и штампов.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app