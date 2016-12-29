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Adobe Premiere Clip для iOS

Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPad

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Описание Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (105,47 Мб) Скриншоты Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adobe Premiere Clip 2.1.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adobe Premiere Clip — функциональный мобильный инструмент для создания качественных видеороликов из отдельных клипов непосредственно на своем мобильном устройстве, которыми затем можно легко поделиться с друзьями или открыть их в Premiere Pro CC для дальнейшей обработки.

Ключевые особенности Adobe Premiere Clip:

  • Возможность редактирования, расположение клипов и фотографий в нужном порядке.
  • Вырезание лишних частей, добавление визуальных эффектов (коррекция освещенности, переходы, "замедленная съемка" и пр.).
  • Коллекция собственных встроенных саундтреков.
  • Возможность добавления собственных аудиодорожек.
  • Функция "умной громкости" сглаживает перепады уровней громкости между клипами.
  • Автоматическое микширование динамически корректирует громкость саундтреков в соответствии с громкостью звука в клипе.
  • Корректирование освещенности или цвета при помощи пользовательских образов Look из приложения Adobe Capture CC.
  • Готовые видеоролики можно сохранять на Фотопленке, публиковать в Twitter, Facebook или YouTube, а также отправлять в Premiere Pro CC для дальнейшего редактирования.
  • После экспорта проекта в программу Premiere Pro CC на компьютер автоматически переносятся все правки, музыкальные маркеры и образы Look, настроенные в Premiere Clip.
  • Поддержка Adobe CreativeSync и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Premiere Clip:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Adobe Premiere Clip

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