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5 Adobe Premiere Clip — функциональный мобильный инструмент для создания качественных видеороликов из отдельных клипов непосредственно на своем мобильном устройстве, которыми затем можно легко поделиться с друзьями или открыть их в Premiere Pro CC для дальнейшей обработки. Ключевые особенности Adobe Premiere Clip: Возможность редактирования, расположение клипов и фотографий в нужном порядке.

Вырезание лишних частей, добавление визуальных эффектов (коррекция освещенности, переходы, "замедленная съемка" и пр.).

Коллекция собственных встроенных саундтреков.

Возможность добавления собственных аудиодорожек.

Функция "умной громкости" сглаживает перепады уровней громкости между клипами.

Автоматическое микширование динамически корректирует громкость саундтреков в соответствии с громкостью звука в клипе.

Корректирование освещенности или цвета при помощи пользовательских образов Look из приложения Adobe Capture CC.

Готовые видеоролики можно сохранять на Фотопленке, публиковать в Twitter, Facebook или YouTube, а также отправлять в Premiere Pro CC для дальнейшего редактирования.

После экспорта проекта в программу Premiere Pro CC на компьютер автоматически переносятся все правки, музыкальные маркеры и образы Look, настроенные в Premiere Clip.

Поддержка Adobe CreativeSync и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Adobe Premiere Clip для Android