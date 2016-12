Draw Something 2.333.360 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 36,91 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Draw Something Free – утилита для веселого времяпрепровождения за рисованием веселых картинок. За особо яркие изображения можно получить призы, если участвовать в конкурсах. Особенности приложения: Не нужно художественных навыков, что бы создавать рисунки.

Попробуйте пошаговые рисунки в режиме Draw & Guess.

В режиме Guess Something угадывайте, что нарисовали другие пользователи.

Находите новых друзей, влюбленных в искусство так же, как и вы.

Лучшие рисунки будут размещены на странице приложения в Facebook.

Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 Разработчик OMGPOP Последнее обновление 30.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое