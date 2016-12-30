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Draw Something 2.333.360 для Android
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Draw Something Free – утилита для веселого времяпрепровождения за рисованием веселых картинок. За особо яркие изображения можно получить призы, если участвовать в конкурсах.
Особенности приложения:
- Не нужно художественных навыков, что бы создавать рисунки.
- Попробуйте пошаговые рисунки в режиме Draw & Guess.
- В режиме Guess Something угадывайте, что нарисовали другие пользователи.
- Находите новых друзей, влюбленных в искусство так же, как и вы.
- Лучшие рисунки будут размещены на странице приложения в Facebook.
- Зарабатывайте значки и достижения.
|Скриншоты Draw Something:
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Отзывы о программе Draw Something
Admin
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