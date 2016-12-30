Pic Stitch – быстро поможет создать из нескольких фотографий симпатичный коллаж. В приложении присутствуют более сотни готовых макетов и возможность создания собственных. Инструменты для редактирования позволяют масштабировать, обрезать и поворачивать изображения в макете.

Загружайте фотографии из памяти устройства или Facebook, Google, Dropbox. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволит без труда воспользоваться десятками фотоэффектов и фильтров и настроить собственные эффекты. Экспортируйте результаты на Dropbox, Evernote или другое приложение, предназначенное для просмотра JPEG-файлов.