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Pic Stitch для Android

Pic Stitch 3.4 для Android

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Описание Pic Stitch 3.4 для AndroidОписание   Скачать Pic Stitch 3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (27,36 Мб) Скриншоты Pic Stitch 3.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Pic Stitch 3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pic Stitch 3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Pic Stitch – быстро поможет создать из нескольких фотографий симпатичный коллаж. В приложении присутствуют более сотни готовых макетов и возможность создания собственных. Инструменты для редактирования позволяют масштабировать, обрезать и поворачивать изображения  в макете.

Загружайте фотографии из памяти устройства или Facebook, Google, Dropbox. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволит без труда воспользоваться десятками фотоэффектов и фильтров и настроить собственные эффекты. Экспортируйте результаты на Dropbox, Evernote или другое приложение, предназначенное для просмотра JPEG-файлов.

Скриншоты Pic Stitch:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе Pic Stitch

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