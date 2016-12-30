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5 Adobe Comp CC - отличная возможность воплотить свои идеи в жизнь, используя фотографии, текст, фигуры и шрифты. Присутствует возможность отправить созданные заготовки в Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC или Muse CC для окончательной обработки. Основные возможности Adobe Comp CC: Управление жестами, с помощью которых можно вставить текст заполнителя, базовые фигуры и редактируемые текстовые поля;

Направляющие и сетки, помогающие выравнивать элементы и управлять интервалом шага;

Бесплатные шрифты и шрифты из набора Typekit или стороннего производителя, установленные на устройстве.

Редактирование и экспорт идеи из любой точки временной шкалы.

Отправка проекта на настольный компьютер, где их можно будет открыть в программах InDesign, Illustrator, Photoshop или Muse. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Adobe Comp CC для Android