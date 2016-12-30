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Adobe Comp CC для iOS

Adobe Comp CC 3.0.3 для iPhone, iPad

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Описание Adobe Comp CC 3.0.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adobe Comp CC 3.0.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (143,55 Мб) Скриншоты Adobe Comp CC 3.0.3 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Adobe Comp CC 3.0.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adobe Comp CC 3.0.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adobe Comp CC - отличная возможность воплотить свои идеи в жизнь, используя фотографии, текст, фигуры и шрифты. Присутствует возможность отправить созданные заготовки в Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC или Muse CC для окончательной обработки.

Основные возможности Adobe Comp CC:

 

  • Управление жестами, с помощью которых можно вставить текст заполнителя, базовые фигуры и редактируемые текстовые поля;
  • Направляющие и сетки, помогающие выравнивать элементы и управлять интервалом шага;
  • Бесплатные шрифты и шрифты из набора Typekit или стороннего производителя, установленные на устройстве.
  • Редактирование и экспорт идеи из любой точки временной шкалы.
  • Отправка проекта на настольный компьютер, где их можно будет открыть в программах InDesign, Illustrator, Photoshop или Muse.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Adobe Comp CC:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Adobe Comp CC

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