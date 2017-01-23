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Шифровальщик Cryptographer для Windows

Шифровальщик Cryptographer 1.0.0.1

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Описание Шифровальщик Cryptographer 1.0.0.1Описание   Скачать Шифровальщик Cryptographer 1.0.0.1СКАЧАТЬ (703 Кб) Скриншоты Шифровальщик Cryptographer 1.0.0.1Скриншоты (2)   Статистика Шифровальщик Cryptographer 1.0.0.1Статистика   Отзывы о Шифровальщик Cryptographer 1.0.0.1Отзывы (0)  
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Шифровальщик Cryptographer - простая в использовании программа, позволяющая шифровать любые файлы и надежно защитить от посторонних глаз любую конфиденциальную информацию, будь то текстовые заметки, фотографии, видео и пр. С помощью приложения можно без опасения можете обмениваться секретной информацией с помощью обычных мессенджеров и программ-клиентов электронной почты.

Программа отлично подойдет тем пользователям, кто хочет:

  • хранить свои логины, пароли, пин-коды и прочие текстовые заметки в безопасности;
  • свободно общаться в любом чате, по электронной почте и при этом быть уверенным в том, что переписку никто не "подсматривает";
  • быть уверенным в защищенности всех своих документов.

Приложение использует уникальный алгоритм шифрования, который зависит исключительно от пароля шифрования. Пароль шифрования придумывает непосредственно сам пользователь, и только тот, кто знает пароль шифрования может получить доступ к зашифрованной информации. Даже если зашифрованные данные попали в руки недоброжелателям, они не смогут ими воспользоваться, так как пароль шифрования подобрать невозможно.

Скриншоты Шифровальщик Cryptographer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование

Отзывы о программе Шифровальщик Cryptographer

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