Шифровальщик Cryptographer - простая в использовании программа, позволяющая шифровать любые файлы и надежно защитить от посторонних глаз любую конфиденциальную информацию, будь то текстовые заметки, фотографии, видео и пр. С помощью приложения можно без опасения можете обмениваться секретной информацией с помощью обычных мессенджеров и программ-клиентов электронной почты.



Программа отлично подойдет тем пользователям, кто хочет:

хранить свои логины, пароли, пин-коды и прочие текстовые заметки в безопасности;

свободно общаться в любом чате, по электронной почте и при этом быть уверенным в том, что переписку никто не "подсматривает";

быть уверенным в защищенности всех своих документов.

Приложение использует уникальный алгоритм шифрования, который зависит исключительно от пароля шифрования. Пароль шифрования придумывает непосредственно сам пользователь, и только тот, кто знает пароль шифрования может получить доступ к зашифрованной информации. Даже если зашифрованные данные попали в руки недоброжелателям, они не смогут ими воспользоваться, так как пароль шифрования подобрать невозможно.