Штрих-код Комбайн для Windows

Штрих-код Комбайн 1.0.1

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Описание Штрих-код Комбайн 1.0.1Описание   Скачать Штрих-код Комбайн 1.0.1СКАЧАТЬ (5,5 Мб) Скриншоты Штрих-код Комбайн 1.0.1Скриншоты (3)   Статистика Штрих-код Комбайн 1.0.1Статистика   Отзывы о Штрих-код Комбайн 1.0.1Отзывы (0)  
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Barcode Harvester - Превратите свой телефон в беспроводной сканер штрих-кода, терминал сбора данных и удобный инструмент для проведения инвентаризаций. Ни каких настроек, передач файлов, ожиданий - всё работает «из коробки». Совместимо с большинством учетных программ и со всеми версиями 1С. Просто установите приложение на телефон и компьютер, и мгновенно считывайте штрих-коды прямо в свою учетную программу.

Ключевые особенности Barcode Harvester:

  • Сканер штрих-кода. В этом режиме вы считываете штрих-коды телефоном, он передает их приложению на компьютере, которое в свою очередь отправляет их вашей учетной программе, программа же «думает», что штрих коды ей поступают от подключенного к компьютеру сканера штрих-кода.
  • Терминал сбора данных - ТСД. Создавайте списки, в них считывайте любое количество штрих кодов, отправляйте списки на рабочий компьютер и выводите их в учетную программу. Быстро и без труда наполняйте любые документы – приходные накладные, инвентаризации, перемещения товаров, крупные реализации.
  • Инвентаризация. В этом режиме, вы одним «копировать/вставить» создаете «заготовку», с наименованиями номенклатуры, штрих-кодами, учетным количеством, и если нужно ценами. Отправляете «заготовку» на телефон, телефоном считываете штрих-коды, контролируя наименования, количество и цены. После наполнения отправляете документ обратно в компьютер и выводите «фактические» данные в вашу учетную программу, удобным для вас способом.
  • Совместимость. Если ваша учетная программа может работать с обычным сканером штрих-кода, то она совместима с BARCODE HARVESTER. Только для режима «Инвентаризация», вам необходимо подготовить данные, например в 1С УТ это можно сделать в два клика, при помощи этой обработки.
  • Считывать штрих коды можно как камерой телефона, так и подключенным по USB сканером штрих-кода (максимальное быстродействие), или же ручным вводом, с удобным поиском.
  • Автоматическая защита от случайных нажатий и потери данных - подключите к телефону USB сканер, положите телефон в карман, и с максимальной быстротой и комфортом набирайте списки штрих-кодов. При каждом считывании, телефон будет вам «откликаться».
  • «Клавиатурный вывод» - передача списков в любую учетную программу, программа при этом будет «думать», что штрих-коды считываются с физического сканера, со скоростью до 50 штрих-кодов в секунду.
  • Все данные передаются через сервера Barcode Harvester, которые находятся в интернете, при этом данные сжимаются и шифруются, обеспечивая высокий уровень безопасности и скорости.
  • Никаких ограничений на количество. 10000 строк? Да хоть миллион, всё будет быстро и без задержек.
Скриншоты Штрих-код Комбайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКасса, чеки, ценники - Складской учет - Торговля

Отзывы о программе Штрих-код Комбайн

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