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5 Сканворд - сборник из более чем 3000 сканвордов и кроссвордов, анаграмм, кейвордов и тому подобных головоломок разных уровней сложности на любой вкус. Присутствует онлайн рейтинг игроков, постоянное ежмесячное пополнение сканвордов и кроссвордов, поддержка мультитач pan/zoom и др. Ключевые особенности: Более 3000 сканвордов, кроссвордов (с картинками и без), анаграмм (без гласных, классические и американские), кейвордов.

Каждый день новый сканворд или кроссворд.

Онлайн рейтинг игроков.

Постоянное пополнение (новые выпуски 1-2 раза в месяц).

Поддержка мультитач pan/zoom.

Наличие подсказок.

Режим сна.

Возможность настройки ввода.

Голосовой ввод.

Настройка размера шрифта текста.

Различные варианты раскладки клавиатуры.