Сканворд - сборник из более чем 3000 сканвордов и кроссвордов, анаграмм, кейвордов и тому подобных головоломок разных уровней сложности на любой вкус. Присутствует онлайн рейтинг игроков, постоянное ежмесячное пополнение сканвордов и кроссвордов, поддержка мультитач pan/zoom и др.
Ключевые особенности:
Более 3000 сканвордов, кроссвордов (с картинками и без), анаграмм (без гласных, классические и американские), кейвордов.
Каждый день новый сканворд или кроссворд.
Онлайн рейтинг игроков.
Постоянное пополнение (новые выпуски 1-2 раза в месяц).