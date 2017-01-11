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Сканворд для Android

Сканворд 2.2.4 для Android

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Описание Сканворд 2.2.4 для AndroidОписание   Скачать Сканворд 2.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (6,37 Мб) Скриншоты Сканворд 2.2.4 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Сканворд 2.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сканворд 2.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Сканворд - сборник из более чем 3000 сканвордов и кроссвордов, анаграмм, кейвордов и тому подобных головоломок разных уровней сложности на любой вкус. Присутствует онлайн рейтинг игроков, постоянное ежмесячное пополнение сканвордов и кроссвордов, поддержка мультитач pan/zoom и др.

Ключевые особенности:

  • Более 3000 сканвордов, кроссвордов (с картинками и без), анаграмм (без гласных, классические и американские), кейвордов.
  • Каждый день новый сканворд или кроссворд.
  • Онлайн рейтинг игроков.
  • Постоянное пополнение (новые выпуски 1-2 раза в месяц).
  • Поддержка мультитач pan/zoom.
  • Наличие подсказок.
  • Режим сна.
  • Возможность настройки ввода.
  • Голосовой ввод.
  • Настройка размера шрифта текста.
  • Различные варианты раскладки клавиатуры.
Скриншоты Сканворд:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Сканворд

Admin

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