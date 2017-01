Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Cut the Rope 2 - продолжение приключений забавного сладкоежки Ам Няма, которого тяга к леденцам и сладостям вывела за пределы его родной коробки и кинула в пучину новых приключений. Игроку необходимо своевременно перерезать веревки и правильно использовать прочие механизмы, чтобы доставить сладости прямо на назначению, а именно прямо к вечно голодному Ам Няму. Ключевые особенности Cut the Rope 2: 196 головоломных уровней, действие которых разворачивается в неожиданных и живописных декорациях.

7 новых персонажей – удивительных и забавных – с уникальным внешним видом, характером и способностями: Рото – сам себе вертолет: всегда рад помочь Ам Няму достать конфеты в труднодоступных местах. Лик – его язык настолько длинный, что по нему можно перебираться через обрывы. Блю – молниеносно копирует сам себя и помогает Ам Няму достигать невиданных высот в поиске конфет! Тосс – подбрасывает предметы и конфеты с помощью чудо-пружины на голове. Бу – озорной монстрик, который обожает пугать своих друзей – как ни странно, это вдохновляет их на новые подвиги. Медляк - смело катится по любым поверхностям и отважно пинает леденцы Рыжик в прямом смысле слова зажигателен - он легко устранит деревянные препятствия на пути

Возможность кастомизации внешнего вида Ам Няма и добавления уникальных спецэффектов при перерезании веревок.

Красочная и сочная графика, отличное звуковое сопровождение и уникальные головоломки. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Cut the Rope 2 для Android

Cut the Rope 2 для Windows Phone