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Cut the Rope 2 для iOS

Cut the Rope 2 1.6.8 для iPhone, iPad

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Описание Cut the Rope 2 1.6.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Cut the Rope 2 1.6.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (165,04 Мб) Скриншоты Cut the Rope 2 1.6.8 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Cut the Rope 2 1.6.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Cut the Rope 2 1.6.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Cut the Rope 2 - продолжение приключений забавного сладкоежки Ам Няма, которого тяга к леденцам и сладостям вывела за пределы его родной коробки и кинула в пучину новых приключений. Игроку необходимо своевременно перерезать веревки и правильно использовать прочие механизмы, чтобы доставить сладости прямо на назначению, а именно прямо к вечно голодному Ам Няму.

Ключевые особенности Cut the Rope 2:

  • 196 головоломных уровней, действие которых разворачивается в неожиданных и живописных декорациях.
  • 7 новых персонажей – удивительных и забавных – с уникальным внешним видом, характером и способностями:
    • Рото – сам себе вертолет: всегда рад помочь Ам Няму достать конфеты в труднодоступных местах.
    • Лик – его язык настолько длинный, что по нему можно перебираться через обрывы.
    • Блю – молниеносно копирует сам себя и помогает Ам Няму достигать невиданных высот в поиске конфет!
    • Тосс – подбрасывает предметы и конфеты с помощью чудо-пружины на голове.
    • Бу – озорной монстрик, который обожает пугать своих друзей – как ни странно, это вдохновляет их на новые подвиги.
    • Медляк - смело катится по любым поверхностям и отважно пинает леденцы
    • Рыжик в прямом смысле слова зажигателен - он легко устранит деревянные препятствия на пути
  • Возможность кастомизации внешнего вида Ам Няма и добавления уникальных спецэффектов при перерезании веревок.
  • Красочная и сочная графика, отличное звуковое сопровождение и уникальные головоломки.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Cut the Rope 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыГоловоломки
 Программа Cut the Rope 2 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Cut the Rope 2

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