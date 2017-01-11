Cut the Rope 2 - продолжение приключений забавного сладкоежки Ам Няма, которого тяга к леденцам и сладостям вывела за пределы его родной коробки и кинула в пучину новых приключений. Игроку необходимо своевременно перерезать веревки и правильно использовать прочие механизмы, чтобы доставить сладости прямо на назначению, а именно прямо к вечно голодному Ам Няму.
Ключевые особенности Cut the Rope 2:
196 головоломных уровней, действие которых разворачивается в неожиданных и живописных декорациях.
7 новых персонажей – удивительных и забавных – с уникальным внешним видом, характером и способностями:
Рото – сам себе вертолет: всегда рад помочь Ам Няму достать конфеты в труднодоступных местах.
Лик – его язык настолько длинный, что по нему можно перебираться через обрывы.
Блю – молниеносно копирует сам себя и помогает Ам Няму достигать невиданных высот в поиске конфет!
Тосс – подбрасывает предметы и конфеты с помощью чудо-пружины на голове.
Бу – озорной монстрик, который обожает пугать своих друзей – как ни странно, это вдохновляет их на новые подвиги.
Медляк - смело катится по любым поверхностям и отважно пинает леденцы
Рыжик в прямом смысле слова зажигателен - он легко устранит деревянные препятствия на пути
Возможность кастомизации внешнего вида Ам Няма и добавления уникальных спецэффектов при перерезании веревок.
Красочная и сочная графика, отличное звуковое сопровождение и уникальные головоломки.
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