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Angry Birds Blast - увлекательная игра-головоломка в жанре "три в ряд" из серии Angry Birds, в которой продожается конфронтация пернатых и млекопитающих. На этот раз свиньи заточили птиц в разноцветные шарики, и игроку необходимо лопать шарики одного цвета, чтобы освободить птиц и остановить свиней.
Игроку предлагается более 250 захватывающих уровней, на протяжении которых необходимо решать загадки, бить рекорды, собирать и использовать всевозможные усилители, участвовать в ежедневных испытаниях, зарабатывать призы и усилители, соревноваться с друзьями в Facebook и многое другое.
Ключевые особенности Angry Birds Blast:
- Более 250 увлекательных уровней.
- Различные усилители, включая рогатки, ракеты, лазерные пушки и бомбы.
- Возможность комбинировать усилители.
- Ежедневные испытания, в которых можно заработать призы и усилители.
- Таблица рейтингов.
- Зарабатывайте по 3 звезды за уровень и займите место в рейтинге лучших.
- Возможность подключиться к Facebook и соревноваться со своими друзьями.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app