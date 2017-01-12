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Angry Birds Blast для iOS

Angry Birds Blast 1.2.5 для iPhone, iPad

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Описание Angry Birds Blast 1.2.5 для iPhone, iPadОписание   Скачать Angry Birds Blast 1.2.5 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (103,52 Мб) Скриншоты Angry Birds Blast 1.2.5 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Angry Birds Blast 1.2.5 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Angry Birds Blast 1.2.5 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Angry Birds Blast - увлекательная игра-головоломка в жанре "три в ряд" из серии Angry Birds, в которой продожается конфронтация пернатых и млекопитающих. На этот раз свиньи заточили птиц в разноцветные шарики, и игроку необходимо лопать шарики одного цвета, чтобы освободить птиц и остановить свиней.

Игроку предлагается более 250 захватывающих уровней, на протяжении которых необходимо решать загадки, бить рекорды, собирать и использовать всевозможные усилители, участвовать в ежедневных испытаниях, зарабатывать призы и усилители, соревноваться с друзьями в Facebook и многое другое.

Ключевые особенности Angry Birds Blast:

  • Более 250 увлекательных уровней.
  • Различные усилители, включая рогатки, ракеты, лазерные пушки и бомбы.
  • Возможность комбинировать усилители.
  • Ежедневные испытания, в которых можно заработать призы и усилители.
  • Таблица рейтингов.
  • Зарабатывайте по 3 звезды за уровень и займите место в рейтинге лучших.
  • Возможность подключиться к Facebook и соревноваться со своими друзьями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Angry Birds Blast:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D - Головоломки
 Программа Angry Birds Blast отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Angry Birds Blast

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