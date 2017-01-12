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5 Angry Birds Blast - увлекательная игра-головоломка в жанре "три в ряд" из серии Angry Birds, в которой продожается конфронтация пернатых и млекопитающих. На этот раз свиньи заточили птиц в разноцветные шарики, и игроку необходимо лопать шарики одного цвета, чтобы освободить птиц и остановить свиней. Игроку предлагается более 250 захватывающих уровней, на протяжении которых необходимо решать загадки, бить рекорды, собирать и использовать всевозможные усилители, участвовать в ежедневных испытаниях, зарабатывать призы и усилители, соревноваться с друзьями в Facebook и многое другое. Ключевые особенности Angry Birds Blast: Более 250 увлекательных уровней.

Различные усилители, включая рогатки, ракеты, лазерные пушки и бомбы.

Возможность комбинировать усилители.

Ежедневные испытания, в которых можно заработать призы и усилители.

Таблица рейтингов.

Зарабатывайте по 3 звезды за уровень и займите место в рейтинге лучших.

Возможность подключиться к Facebook и соревноваться со своими друзьями. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Angry Birds Blast для Android