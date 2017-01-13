Uber — удобное приложение, благодаря которому водители и пассажиры могут быстро найти друг друга, чтобы быстро и надежно передвигаться по городу в любое время суток, без необходимости парковаться, ждать такси или автобус. Приложение позволяет легко заказать поездку и оплатить ее банковской картой или наличными в указанных городах с помощью Apple Pay, Android Pay, PayPal и других платежных систем.

Uber доступен в более 500 городах по всему миру. Пользоваться программой очень просто - необходимо всего лишь запустить приложение на своем мобильном устройстве и указать конечный пункт назначения. Программа самостоятельно определяет ваше местоположение, и водитель всегда знает, где вас встретить. Вы сможете увидеть фото вашего водителя и информацию об автомобиле, а также отслеживать его прибытие по карте.



Присутствует возможность выбирать дополнительные опции поездки, например можно заказать автомобиль премиум-класса или авто для людей с ограниченными физическими возможностями, заказать экономпоездку с попутчиками или транспорт для путешествий с большой группой. По окончанию поездки можно оценить водителя и отправить отзыв. Также по электронной почте придет квитанция.