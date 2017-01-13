World of Tanks Assistant - официальное мобильное приложение, которое станет незаменимым помощником для игроков танкового онлайн-проекта World of Tanks. Благодаря программе можно получить мгновенный доступ к наиболее важной информации с полей сражений "Мира танков", как например подробная статистика боев, имеющаяся техника в ангаре, последние новости игрового проекта и многое другое.
Ключевые особенности World of Tanks Assistant:
- Просмотр подробной статистикой по результатам проведенных боев и своей позицией в глобальном рейтинге;
- Информация об имеющейся технике в ангаре;
- Просмотр текущего состояния игровых ресурсов;
- Возможность сравнения своих успехов с достижениями соперников;
- Поиск и отображение полной информации о любом клане;
- Доступ к цитатнику Wargag;
- Просмотр актуальных новостей проекта.
Примечание! Приложение не поддерживает аккаунты World of Tanks Xbox Edition и World of Tanks Blitz. Для корректной работы требуется рабочее интернет-соединение и аккаунт World of Tanks.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app