World of Tanks Assistant - официальное мобильное приложение, которое станет незаменимым помощником для игроков танкового онлайн-проекта World of Tanks. Благодаря программе можно получить мгновенный доступ к наиболее важной информации с полей сражений "Мира танков", как например подробная статистика боев, имеющаяся техника в ангаре, последние новости игрового проекта и многое другое.



Ключевые особенности World of Tanks Assistant:

Просмотр подробной статистикой по результатам проведенных боев и своей позицией в глобальном рейтинге;

Информация об имеющейся технике в ангаре;

Просмотр текущего состояния игровых ресурсов;

Возможность сравнения своих успехов с достижениями соперников;

Поиск и отображение полной информации о любом клане;

Доступ к цитатнику Wargag;

Просмотр актуальных новостей проекта.

Примечание! Приложение не поддерживает аккаунты World of Tanks Xbox Edition и World of Tanks Blitz. Для корректной работы требуется рабочее интернет-соединение и аккаунт World of Tanks.