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World of Tanks Assistant для iOS

World of Tanks Assistant 2.4 для iPhone, iPad

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Описание World of Tanks Assistant 2.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать World of Tanks Assistant 2.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (60,35 Мб) Скриншоты World of Tanks Assistant 2.4 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика World of Tanks Assistant 2.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о World of Tanks Assistant 2.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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World of Tanks Assistant - официальное мобильное приложение, которое станет незаменимым помощником для игроков танкового онлайн-проекта World of Tanks. Благодаря программе можно получить мгновенный доступ к наиболее важной информации с полей сражений "Мира танков", как например подробная статистика боев, имеющаяся техника в ангаре, последние новости игрового проекта и многое другое.


Ключевые особенности World of Tanks Assistant:

 

  • Просмотр подробной статистикой по результатам проведенных боев и своей позицией в глобальном рейтинге;
  • Информация об имеющейся технике в ангаре;
  • Просмотр текущего состояния игровых ресурсов;
  • Возможность сравнения своих успехов с достижениями соперников;
  • Поиск и отображение полной информации о любом клане;
  • Доступ к цитатнику Wargag;
  • Просмотр актуальных новостей проекта.

Примечание! Приложение не поддерживает аккаунты World of Tanks Xbox Edition и World of Tanks Blitz. Для корректной работы требуется рабочее интернет-соединение и аккаунт World of Tanks.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты World of Tanks Assistant:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
 Программа World of Tanks Assistant отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе World of Tanks Assistant

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