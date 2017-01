Оцените программу!

5 World of Warplanes Assistant - официальное мобильное приложение от команды Wargaming, которое представляет собой виртуальный помощник для поклонников самолетного ММО-экшена World of Warplanes, и предоставляющее мгновенный доступ к наиболее важной информации с воздушных просторов WoWp. Ключевые особенности World of Warplanes Assistant: просмотр профиль игрока с общей статистикой;

получение информации о самолетах, представленных в игре;

сравнение авиатехники одного класса, используя специальную систему оценок;

просмотр рейтингов самолетов-одноклассников, выбирая ту или тактико-техническую характеристику;

быстрый поиск информации о выбранной модели при помощи поисковых фильтров;

просмотр интересующей вас информации в режиме оффлайн. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

World of Warplanes Assistant для Android