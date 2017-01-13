World of Warplanes Assistant - официальное мобильное приложение от команды Wargaming, которое представляет собой виртуальный помощник для поклонников самолетного ММО-экшена World of Warplanes, и предоставляющее мгновенный доступ к наиболее важной информации с воздушных просторов WoWp.
Ключевые особенности World of Warplanes Assistant:
просмотр профиль игрока с общей статистикой;
получение информации о самолетах, представленных в игре;
сравнение авиатехники одного класса, используя специальную систему оценок;
просмотр рейтингов самолетов-одноклассников, выбирая ту или тактико-техническую характеристику;
быстрый поиск информации о выбранной модели при помощи поисковых фильтров;
просмотр интересующей вас информации в режиме оффлайн.
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