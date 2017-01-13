Программы для iOS » Игры » Утилиты » World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPad
Скачать Яндекс.Браузер
World of Warplanes Assistant для iOS

World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (12,3 Мб) Скриншоты World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

World of Warplanes Assistant - официальное мобильное приложение от команды Wargaming, которое представляет собой виртуальный помощник для поклонников самолетного ММО-экшена World of Warplanes, и предоставляющее мгновенный доступ к наиболее важной информации с воздушных просторов WoWp.

Ключевые особенности World of Warplanes Assistant:

  • просмотр профиль игрока с общей статистикой;
  • получение информации о самолетах, представленных в игре;
  • сравнение авиатехники одного класса, используя специальную систему оценок;
  • просмотр рейтингов самолетов-одноклассников, выбирая ту или тактико-техническую характеристику;
  • быстрый поиск информации о выбранной модели при помощи поисковых фильтров;
  • просмотр интересующей вас информации в режиме оффлайн.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты World of Warplanes Assistant:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты

Отзывы о программе World of Warplanes Assistant

Admin

Отзывов о программе World of Warplanes Assistant 1.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Uber

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 