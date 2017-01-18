Live Wallpapers - потрясающие живые обои для iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus. Откройте для себя инновационную кастомизацию - преображайте экран своего устройства при помощи анимированных обоев. Сделайте свой iPhone невероятным.

В приложении есть анимации на любой вкус:

зрелищные явления природы в замедленной съемке

забавные животные

завораживающие красочные абстракции

грандиозные космические взрывы

Коллекция потрясающих анимаций пополняется каждую неделю. В любой момент можно с легкостью подобрать новые живые обои для своего экрана.

Удивить окружающих необычными живыми обоями проще простого:

Выбирайте анимацию из коллекции живых обоев и нажимайте "Сохранить".

Установите выбранную живую заставку на Экран блокировки в настройках девайса.

Жмите на экран, и он оживет.

Важно: при установке живых обоев, отключите Режим энергосбережения. В противном случае, устройство установит анимированные обои как статичную картинку.