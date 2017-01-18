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Live Wallpapers для iOS

Live Wallpapers 1.5 для iOS

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Описание Live Wallpapers 1.5 для iOSОписание   Скачать Live Wallpapers 1.5 для iOSСКАЧАТЬ (24,8 Мб) Скриншоты Live Wallpapers 1.5 для iOSСкриншоты (4)   Статистика Live Wallpapers 1.5 для iOSСтатистика   Отзывы о Live Wallpapers 1.5 для iOSОтзывы (0)  
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Live Wallpapers - потрясающие живые обои для iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus. Откройте для себя инновационную кастомизацию - преображайте экран своего устройства при помощи анимированных обоев. Сделайте свой iPhone невероятным.

В приложении есть анимации на любой вкус:

  • зрелищные явления природы в замедленной съемке
  • забавные животные
  • завораживающие красочные абстракции
  • грандиозные космические взрывы

Коллекция потрясающих анимаций пополняется каждую неделю. В любой момент можно с легкостью подобрать новые живые обои для своего экрана.

Удивить окружающих необычными живыми обоями проще простого:

  • Выбирайте анимацию из коллекции живых обоев и нажимайте "Сохранить".
  • Установите выбранную живую заставку на Экран блокировки в настройках девайса.
  • Жмите на экран, и он оживет.

Важно: при установке живых обоев, отключите Режим энергосбережения. В противном случае, устройство установит анимированные обои как статичную картинку.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Live Wallpapers:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрирода - Страны, города

Отзывы о программе Live Wallpapers

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