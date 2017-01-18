Live Wallpapers - потрясающие живые обои для iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus. Откройте для себя инновационную кастомизацию - преображайте экран своего устройства при помощи анимированных обоев. Сделайте свой iPhone невероятным.
В приложении есть анимации на любой вкус:
- зрелищные явления природы в замедленной съемке
- забавные животные
- завораживающие красочные абстракции
- грандиозные космические взрывы
Коллекция потрясающих анимаций пополняется каждую неделю. В любой момент можно с легкостью подобрать новые живые обои для своего экрана.
Удивить окружающих необычными живыми обоями проще простого:
- Выбирайте анимацию из коллекции живых обоев и нажимайте "Сохранить".
- Установите выбранную живую заставку на Экран блокировки в настройках девайса.
- Жмите на экран, и он оживет.
Важно: при установке живых обоев, отключите Режим энергосбережения. В противном случае, устройство установит анимированные обои как статичную картинку.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app