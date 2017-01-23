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DEER HUNTER 2017 для Android

DEER HUNTER 2017 4.0.0 для Android

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Описание DEER HUNTER 2017 4.0.0 для AndroidОписание   Скачать DEER HUNTER 2017 4.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (51,47 Мб) Скриншоты DEER HUNTER 2017 4.0.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика DEER HUNTER 2017 4.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о DEER HUNTER 2017 4.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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DEER HUNTER 2017 - захватывающий охотничий симулятор, который позволяет пользователю с головой окунуться в мир дикой природы и охотиться на любую дичь (даже самую экзотическую) в любых уголках нашей планеты. Игрок может повышать свои снайперские навыки, улучшать разные виды оружия, собирать различные трофеи и занять достойное место в таблице лидеров Google Play. Также необходимо проявить изрядную сноровку и ловкость, дабы самому не стать жертвой кровожадных хищников.

Ключевые особенности DEER HUNTER 2017:

  • Добывайте трофеи в красивых экзотических местах по всему миру, от Аляски до Зимбабве.
  • Животные выглядят настолько реалистично, что буквально выпрыгивают из экрана! Выслеживайте и охотьтесь на экзотическую дичь.
  • Улучшайте ваши навыки, используйте правильное снаряжение и стреляйте точно в цель.
  • Убейте хищников, пока вы сами не стали жертвой.
  • Станьте лучшим охотником в таблице лидеров Google Play и получите все достижения!
  • Собирайте и улучшайте разные виды оружия: вам доступны новые прицелы, обоймы, стволы и приклады для любой охоты.
  • Захватывающий игровой процесс высочайшего класса на планшетах!

Примечание!!! DEER HUNTER 2017 не предназначена для детей. Игра содержит рекламу и требует подключения к сети Интернет.

Скриншоты DEER HUNTER 2017:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 6
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D - Симуляторы
 Программа DEER HUNTER 2017 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе DEER HUNTER 2017

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