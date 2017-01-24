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Авто Ускорение для Android

Авто Ускорение 3.0 для Android

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Описание Авто Ускорение 3.0 для AndroidОписание   Скачать Авто Ускорение 3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,69 Мб) Скриншоты Авто Ускорение 3.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Авто Ускорение 3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Авто Ускорение 3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Авто Ускорение - приложение для автолюбителей, с помощью которого пользователь сможет точно измерить, как быстро автомобиль разгоняется до 100 км/час. Узнать не цифру, указанную производителем для идеальных условий, а реальную: для своего автомобиля, в его текущем состоянии. Приложение также содержит GPS спидометр.

Программа использует два типа датчиков: GPS, выдающий точную информацию, но с произвольным запаздыванием, и акселерометр устройства, позволяющий моментально получать данные, но требующий поправки. Используется специально разработанный алгоритм, объединяющий эти два датчика, благодаря чему и получается возможность измерения времени разгона автомобиля до нужной скорости с высокой точностью.

Также присутствует возможность загрузить данные об измерениях из Android-приложения на официальный сайт. При этом пользователь получит возможность смотреть графики, статистику, проводить анализ. Другие пользователи смогут видеть Ваши результаты. Также можно узнать, какое ускорение выдают машины в той же конфигурации у других пользователей.

Приложение можно использовать и как спидометр (для велосипедистов, например): отображается текущая скорость по GPS. Приложение также запоминает максимальную скорость.

Скриншоты Авто Ускорение:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто

Отзывы о программе Авто Ускорение

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