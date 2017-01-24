Авто Ускорение - приложение для автолюбителей, с помощью которого пользователь сможет точно измерить, как быстро автомобиль разгоняется до 100 км/час. Узнать не цифру, указанную производителем для идеальных условий, а реальную: для своего автомобиля, в его текущем состоянии. Приложение также содержит GPS спидометр.

Программа использует два типа датчиков: GPS, выдающий точную информацию, но с произвольным запаздыванием, и акселерометр устройства, позволяющий моментально получать данные, но требующий поправки. Используется специально разработанный алгоритм, объединяющий эти два датчика, благодаря чему и получается возможность измерения времени разгона автомобиля до нужной скорости с высокой точностью.

Также присутствует возможность загрузить данные об измерениях из Android-приложения на официальный сайт. При этом пользователь получит возможность смотреть графики, статистику, проводить анализ. Другие пользователи смогут видеть Ваши результаты. Также можно узнать, какое ускорение выдают машины в той же конфигурации у других пользователей.

Приложение можно использовать и как спидометр (для велосипедистов, например): отображается текущая скорость по GPS. Приложение также запоминает максимальную скорость.