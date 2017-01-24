Сигналка для Android

Сигналка 1.1 для Android

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Описание Сигналка 1.1 для AndroidОписание   Скачать Сигналка 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (694 Кб) Скриншоты Сигналка 1.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Сигналка 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Сигналка 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Сигналка – бесплатная сигнализация для защиты от угона, повреждения, эвакуации Вашего автомобиля, мотоцикла, велосипеда, катера и пр., благодаря которой можно с легкостью контролировать местоположение Вашего транспортного средства при помощи установленных в смартфоне датчиков (акселерометр и GPS) и в случае тревоги уведомляет Вас звонком или SMS сообщением. Для работы программы не требуется подключение к Интернету, поэтому сигнализация не зависит от сторонних интернет-сервисов, что обеспечивает конфиденциальность и бесперебойность ее работы.

Режимы работы приложения:

  • Режим сигнализации, в котором смартфон будет оповещать Вас звонком или SMS сообщением при наступлении выбранных событий (например, срабатывании датчиков акселерометра и / или выход за радиус GPS зоны слежения).
  • Режим пульта управления, в котором смартфон будет работать как пульт управления для другого смартфона (с установленным приложением в режиме сигнализации). В этом режиме можно отправлять команды (по SMS или Bluetooth) для включения/отключения сигнализации, запрашивать текущее состояние и координаты охраняемого устройства.

Ключевые особенности приложения:

  • При включении сигнализации приложение определит GPS-зону слежения (текущие GPS-координаты телефона + задаваемый радиус зоны слежения) и оповестит в случае выхода устройства из этой зоны.
  • Приложение имеет режим GPS трекера, который может включаться после срабатывания сигнализации, и отправлять по SMS (каждые 5 минут) текущие координаты охраняемого объекта и его скорость.
  • Управлять «Сигналкой» можно с обычного телефона посредством следующих SMS -команд: «start» – включить сигнализацию с текущими настройками; «stop» – отключить сигнализацию; «where» – прислать текущее состояние сигнализации и координаты.

Примечание!!! Стоит учитывать, что точность определения координат, чувствительность датчиков акселерометра и продолжительность автономной работы напрямую зависят от характеристик того смартфона, на котором установлено приложение.

Скриншоты Сигналка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто

Отзывы о программе Сигналка

Admin

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