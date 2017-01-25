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Nexar - AI Dashcam для Android

Nexar - AI Dashcam 2.1.5 для Android

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Описание Nexar - AI Dashcam 2.1.5 для AndroidОписание   Скачать Nexar - AI Dashcam 2.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (78,69 Мб) Скриншоты Nexar - AI Dashcam 2.1.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Nexar - AI Dashcam 2.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Nexar - AI Dashcam 2.1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Nexar - AI Dashcam - продвинутый и при этом абсолютно бесплатный видеорегистратор в вашем Android-девайсе, благодаря которому можно оставаться защищенным на дороге. Программа автоматически зафиксирует все события во время поездки на автомомбиле - подрезает ли кто то вас, проскочил на красный свет или произошла авария - у вас всегда будут на руках неопровержимые доказательства.

С помощью машинного обучения приложение просчитывает направление, скорость и ускорение каждого автомобиля в пределах видимости и отображает в режиме реального времени картину дорожных условий, используя для этого встроенный гироскоп, акселерометр, GPS-магнитометр и камеру.

Ключевые особенности Nexar - AI Dashcam:

  • Одновременная запись видео с фронтальной и тыловой камер.
  • Запись всех ваших поездок и позволяет сохранить историю поездки в облаке.
  • Анализ дорожной обстановки и информирование водителя о возникающих опасностях.
  • Работа в фоновом режиме.
  • Интеллектуальное и автоматическое управление хранением данных.
  • Возможность легко поделиться кадрами с регистратора на YouTube, facebook, twitter и других социальных медиа.
  • Отправка показаний с приборной панели своему страховому агенту в случае претензий.
Скриншоты Nexar - AI Dashcam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто

Отзывы о программе Nexar - AI Dashcam

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