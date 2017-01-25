Nexar - AI Dashcam - продвинутый и при этом абсолютно бесплатный видеорегистратор в вашем Android-девайсе, благодаря которому можно оставаться защищенным на дороге. Программа автоматически зафиксирует все события во время поездки на автомомбиле - подрезает ли кто то вас, проскочил на красный свет или произошла авария - у вас всегда будут на руках неопровержимые доказательства.

С помощью машинного обучения приложение просчитывает направление, скорость и ускорение каждого автомобиля в пределах видимости и отображает в режиме реального времени картину дорожных условий, используя для этого встроенный гироскоп, акселерометр, GPS-магнитометр и камеру.

Ключевые особенности Nexar - AI Dashcam: