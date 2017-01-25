Nexar - AI Dashcam - продвинутый и при этом абсолютно бесплатный видеорегистратор в вашем Android-девайсе, благодаря которому можно оставаться защищенным на дороге. Программа автоматически зафиксирует все события во время поездки на автомомбиле - подрезает ли кто то вас, проскочил на красный свет или произошла авария - у вас всегда будут на руках неопровержимые доказательства.
С помощью машинного обучения приложение просчитывает направление, скорость и ускорение каждого автомобиля в пределах видимости и отображает в режиме реального времени картину дорожных условий, используя для этого встроенный гироскоп, акселерометр, GPS-магнитометр и камеру.
Ключевые особенности Nexar - AI Dashcam:
- Одновременная запись видео с фронтальной и тыловой камер.
- Запись всех ваших поездок и позволяет сохранить историю поездки в облаке.
- Анализ дорожной обстановки и информирование водителя о возникающих опасностях.
- Работа в фоновом режиме.
- Интеллектуальное и автоматическое управление хранением данных.
- Возможность легко поделиться кадрами с регистратора на YouTube, facebook, twitter и других социальных медиа.
- Отправка показаний с приборной панели своему страховому агенту в случае претензий.