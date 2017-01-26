CPUBalance - небольшая бесплатная утилита от разработчиков Process Lasso, которая позволяет "сдерживать" запущенные системные процессы (т.е. принудительно снижать их приоритет), что дает возможность избежать критических нагрузок на процессор, из-за которых он может зависать. Программа актуальна не только для слабых систем, но и для современных многоядерных процессоров, позволяя существенно повысить скорость отклика системы.
Приложение использует фирменную технологию ProBalance для мониторинга и предотвращения запущенных процессов, а также может работать как в автономном режиме, так и совместно с программой Process Lasso. Присутствует возможность указать исключаемые процессы, изменить привязку к ядрам ЦП, просматривать подробные логи и многое другое.
Ключевые особенности CPUBalance:
- Работа как в автономном режиме, так и в связке с Process Lasso.
- Использование технологии ProBalance.
- Мониторинг запущенных процессов.
- Просмотр список всех процессов, отсортированных по количеству "сдерживаний".
- Возможность задания исключаемых процессов.
- Изменение привязки к ядрам ЦП.
- Просмотр подробных логов.
- Автостарт при загрузке ОС.
- Возможность сохранить журнал событий в виде файла CSV и многое другое.