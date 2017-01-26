CPUBalance для Windows

CPUBalance 1.0.0.14

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Описание CPUBalance 1.0.0.14Описание   Скачать CPUBalance 1.0.0.14СКАЧАТЬ (1,39 Мб) Скриншоты CPUBalance 1.0.0.14Скриншоты (2)   Статистика CPUBalance 1.0.0.14Статистика   Отзывы о CPUBalance 1.0.0.14Отзывы (0)  
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CPUBalance - небольшая бесплатная утилита от разработчиков Process Lasso, которая позволяет "сдерживать" запущенные системные процессы (т.е. принудительно снижать их приоритет), что дает возможность избежать критических нагрузок на процессор, из-за которых он может зависать. Программа актуальна не только для слабых систем, но и для современных многоядерных процессоров, позволяя существенно повысить скорость отклика системы.

Приложение использует фирменную технологию ProBalance для мониторинга и предотвращения запущенных процессов, а также может работать как в автономном режиме, так и совместно с программой Process Lasso. Присутствует возможность указать исключаемые процессы, изменить привязку к ядрам ЦП, просматривать подробные логи и многое другое.

Ключевые особенности CPUBalance:

  • Работа как в автономном режиме, так и в связке с Process Lasso.
  • Использование технологии ProBalance.
  • Мониторинг запущенных процессов.
  • Просмотр список всех процессов, отсортированных по количеству "сдерживаний".
  • Возможность задания исключаемых процессов.
  • Изменение привязки к ядрам ЦП.
  • Просмотр подробных логов.
  • Автостарт при загрузке ОС.
  • Возможность сохранить журнал событий в виде файла CSV и многое другое.
Скриншоты CPUBalance:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе CPUBalance

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