ImWatcher для Windows

ImWatcher 1.4

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Описание ImWatcher 1.4Описание   Скачать ImWatcher 1.4СКАЧАТЬ (24,21 Мб) Скриншоты ImWatcher 1.4Скриншоты (3)   Статистика ImWatcher 1.4Статистика   Отзывы о ImWatcher 1.4Отзывы (0)  
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ImWatcher - профессиональная система видеонаблюдения с поддержкой большого количества веб-камер и IP-камер, с помощью которой можно контролировать и записывать из множества камер одновременно, и просматривать сразу несколько камер в одном окне. Каждая камера имеет свои собственные настройки мониторинга и записи видео. Присутствует функция обнаружения движения, ограничение размеров папок для видео и фото записей, аппаратное ускорение записи и пр.

С помощью ImWatcher можно обеспечивать безопасность офисных зданий и магазинов, присматривать за ребенком, няней или домашним питомцем, во время вашего отсутствия, а также следить за активностью возле вашего дома, машины или другого имущества с включенной записью при обнаружении движения.

Ключевые особенности ImWatcher:

  • Наличие у каждой камеры собственных настроек для обнаружения движения, для записи видео и для действий.
  • Управление неограниченным количеством камер одновременно.
  • Возможность запечатлеть любые события, записав их в видео файлы.
  • Добавление меток времени и названия камер поверх снимаемого видеоматериала.
  • Возможность ограничения размеров папок для видео и фото записей.
  • Аппаратное ускорение записи с помощью AMD Video Coding Engine (VCE), NVidia NVENC и Intel QuickSync.
  • Обнаружение движения.
  • Возможность ручной или автоматической регулировки шума камеры для предотвращения ложного срабатывания.
Скриншоты ImWatcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера

Отзывы о программе ImWatcher

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