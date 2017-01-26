ImWatcher - профессиональная система видеонаблюдения с поддержкой большого количества веб-камер и IP-камер, с помощью которой можно контролировать и записывать из множества камер одновременно, и просматривать сразу несколько камер в одном окне. Каждая камера имеет свои собственные настройки мониторинга и записи видео. Присутствует функция обнаружения движения, ограничение размеров папок для видео и фото записей, аппаратное ускорение записи и пр.

С помощью ImWatcher можно обеспечивать безопасность офисных зданий и магазинов, присматривать за ребенком, няней или домашним питомцем, во время вашего отсутствия, а также следить за активностью возле вашего дома, машины или другого имущества с включенной записью при обнаружении движения.

Ключевые особенности ImWatcher: