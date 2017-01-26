WiFi Mouse - отличное приложение, позволяющее пользователю быстро и легко превратить свой Android-девайс в беспроводную мышь, клавиатуру и трекпад, с помощью которой можно без проблем управлять PC, Mac или HTPC по локальной сети. Присутствует поддержка голосового ввода, а также мультитач жесты для трекпада.
Ключевые особенности WiFi Mouse:
Управление курсором мыши.
Поддержка левой и правой кнопок мыши.
Поддержка колеса прокрутки.
Ввод с клавиатуры.
Поддержка мультитач жестов для трекпада.
Поддержка горячих клавиш и сочетаний клавиш.
Преобразование речи в текст ввода для всех языков.
Сворачивание всех окон и показ рабочего стола при движении возле датчика приближения.
Полноэкранные мышь и клавиатура.
Управление медиаплеером (Windows Media-Player, VLC, Winamp и др.).
Вы можете управлять вашим медиаплеером, таким как Windows Media-Player, VLC, Winamp и так далее.
Управление веб-браузерами IE/Chrome и др.
Управление презентациями Power Point.
Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения.
Управления окнами на вашем компьютере.
Удаленное управление питанием компьютера (перезагрузка, сон, выход из системы, выключение).
Режим игры - джойстик для управления удаленной игрой.
Совместимость с Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX, Linux (Ubuntu).
Нет необходимости использовать кабель для подключения к ПК/Mac.