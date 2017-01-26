WiFi Mouse для Android

WiFi Mouse 3.3.2 для Android

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Описание WiFi Mouse 3.3.2 для AndroidОписание   Скачать WiFi Mouse 3.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (6,87 Мб) Скриншоты WiFi Mouse 3.3.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика WiFi Mouse 3.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о WiFi Mouse 3.3.2 для AndroidОтзывы (0)  
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WiFi Mouse - отличное приложение, позволяющее пользователю быстро и легко превратить свой Android-девайс в беспроводную мышь, клавиатуру и трекпад, с помощью которой можно без проблем управлять PC, Mac или HTPC по локальной сети. Присутствует поддержка голосового ввода, а также мультитач жесты для трекпада.

Ключевые особенности WiFi Mouse:

  • Управление курсором мыши.
  • Поддержка левой и правой кнопок мыши.
  • Поддержка колеса прокрутки.
  • Ввод с клавиатуры.
  • Поддержка мультитач жестов для трекпада.
  • Поддержка горячих клавиш и сочетаний клавиш.
  • Преобразование речи в текст ввода для всех языков.
  • Сворачивание всех окон и показ рабочего стола при движении возле датчика приближения.
  • Полноэкранные мышь и клавиатура.
  • Управление медиаплеером (Windows Media-Player, VLC, Winamp и др.).
  • Вы можете управлять вашим медиаплеером, таким как Windows Media-Player, VLC, Winamp и так далее.
  • Управление веб-браузерами IE/Chrome и др.
  • Управление презентациями Power Point.
  • Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения.
  • Управления окнами на вашем компьютере.
  • Удаленное управление питанием компьютера (перезагрузка, сон, выход из системы, выключение).
  • Режим игры - джойстик для управления удаленной игрой.
  • Совместимость с Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX, Linux (Ubuntu).
  • Нет необходимости использовать кабель для подключения к ПК/Mac.
Скриншоты WiFi Mouse:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыУдаленное управление

Отзывы о программе WiFi Mouse

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