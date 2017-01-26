WiFi Mouse 3.3.2 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 6,87 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 WiFi Mouse - отличное приложение, позволяющее пользователю быстро и легко превратить свой Android-девайс в беспроводную мышь, клавиатуру и трекпад, с помощью которой можно без проблем управлять PC, Mac или HTPC по локальной сети. Присутствует поддержка голосового ввода, а также мультитач жесты для трекпада. Ключевые особенности WiFi Mouse: Управление курсором мыши.

Поддержка левой и правой кнопок мыши.

Поддержка колеса прокрутки.

Ввод с клавиатуры.

Поддержка мультитач жестов для трекпада.

Поддержка горячих клавиш и сочетаний клавиш.

Преобразование речи в текст ввода для всех языков.

Сворачивание всех окон и показ рабочего стола при движении возле датчика приближения.

Полноэкранные мышь и клавиатура.

Управление медиаплеером (Windows Media-Player, VLC, Winamp и др.).

Вы можете управлять вашим медиаплеером, таким как Windows Media-Player, VLC, Winamp и так далее.

Управление веб-браузерами IE/Chrome и др.

Управление презентациями Power Point.

Автоматическое подключение к серверу при запуске приложения.

Управления окнами на вашем компьютере.

Удаленное управление питанием компьютера (перезагрузка, сон, выход из системы, выключение).

Режим игры - джойстик для управления удаленной игрой.

Совместимость с Windows XP/Vista/7/8, Mac OSX, Linux (Ubuntu).

Нет необходимости использовать кабель для подключения к ПК/Mac. Скриншоты WiFi Mouse: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 0 Разработчик Necta Apps Последнее обновление 26.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Удаленное управление Отзывы о программе WiFi Mouse Admin Отзывов о программе WiFi Mouse 3.3.2 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости