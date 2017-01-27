Web Monitor Free для Android

Web Monitor Free 1.0.5 для Android

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Описание Web Monitor Free 1.0.5 для AndroidОписание   Скачать Web Monitor Free 1.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (9 Кб) Скриншоты Web Monitor Free 1.0.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Web Monitor Free 1.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Web Monitor Free 1.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Web Monitor Free - небольшая утилита, которая будет полезна в первую очередь системным администраторам, с помощью которой можно легко осуществлять мониторинг и диагностику серверов в сетях TCP/IP.

Программа очень проста в использовании - через заданные пользователем интервалы времени, она автоматически отправляет запросы указанным в настройках веб-сайтам, фиксирует поступающие от них ответы и отображает подробную статистику работы сетевых узлов, включая временную диаграмму ответов, статистику времени отклика и журнал ошибок, где можно увидеть, почему запросы к серверу не проходят.

С помощью данного приложения можно узнать, работает ли сервер, а также проанализировать качество и загруженность канала связи.

Скриншоты Web Monitor Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Web Monitor Free

Admin

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