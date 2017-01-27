Web Monitor Free - небольшая утилита, которая будет полезна в первую очередь системным администраторам, с помощью которой можно легко осуществлять мониторинг и диагностику серверов в сетях TCP/IP.

Программа очень проста в использовании - через заданные пользователем интервалы времени, она автоматически отправляет запросы указанным в настройках веб-сайтам, фиксирует поступающие от них ответы и отображает подробную статистику работы сетевых узлов, включая временную диаграмму ответов, статистику времени отклика и журнал ошибок, где можно увидеть, почему запросы к серверу не проходят.

С помощью данного приложения можно узнать, работает ли сервер, а также проанализировать качество и загруженность канала связи.