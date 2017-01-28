Игнатий – красивый и стильный платформер в черно-белых цветах отнесет вас в сюрреалистический мир немого кино.

Мальчику Игнатию стало скучно в своем мире и загадочный режиссера театра имени Виго переносит его в странный таинственный мир. Вы должны помочь мальчику из него выбраться, для этого придется преодолевать препятствия и решать логические задачки. В процессе игры вы будете находить части книги, с помощью которой узнаете еще больше подробностей о своем оппоненте.

Изучите странный сюрреалистический мир и найдите из него выход, несмотря на могущественных боссов и препятствия.

Среди особенностей игры можно отметить необычный дизайн в стилях ручного рисования, нуара, винтажа и атмосферный саундтрек.