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Игнатий для Android

Игнатий 1.0.8 для Android

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Описание Игнатий 1.0.8 для AndroidОписание   Скачать Игнатий 1.0.8 для AndroidСКАЧАТЬ (37,77 Мб) Скриншоты Игнатий 1.0.8 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Игнатий 1.0.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Игнатий 1.0.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Игнатий – красивый и стильный платформер в черно-белых цветах отнесет вас в сюрреалистический мир немого кино.

Мальчику Игнатию стало скучно в своем мире и загадочный режиссера театра имени Виго переносит его в странный таинственный мир. Вы должны помочь мальчику из него выбраться, для этого придется преодолевать препятствия и решать логические задачки. В процессе игры вы будете находить части книги, с помощью которой узнаете еще больше подробностей о своем оппоненте.

Изучите странный сюрреалистический мир и найдите из него выход, несмотря на могущественных боссов и препятствия.

Среди особенностей игры можно отметить необычный дизайн в стилях ручного рисования, нуара, винтажа и атмосферный саундтрек.

Скриншоты Игнатий:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Польский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D

Отзывы о программе Игнатий

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