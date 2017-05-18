Real Like - бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое позволяет очень быстро, безопасно и бесплатно накрутить неограниченное количество подписчиков и лайков на свою страницу или на страницу друзей в Instagram.

Ключевые особенности приложения:

Накрутка подписчиков на свою страницу в Instagram.

Накрутка подписчиков на страницы друзей в Instagram.

Накрутка лайков на свою страницу в Instagram.

Накрутка лайков на страницы друзей в Instagram.

Бонусные монеты за просмотр видео и за ежедневный вход в приложение.

Стань популярнее и раскручивай свою страницу Instagram через приложение Я Звезда.