Оцените программу!

0.00 из 5, всего оценок - 0 Рейтинг программы - 0.00 из 5

1

2

3

4

5 Real Like - бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое позволяет очень быстро, безопасно и бесплатно накрутить неограниченное количество подписчиков и лайков на свою страницу или на страницу друзей в Instagram. Ключевые особенности приложения: Накрутка подписчиков на свою страницу в Instagram.

Накрутка подписчиков на страницы друзей в Instagram.

Накрутка лайков на свою страницу в Instagram.

Накрутка лайков на страницы друзей в Instagram.

Бонусные монеты за просмотр видео и за ежедневный вход в приложение. Стань популярнее и раскручивай свою страницу Instagram через приложение Я Звезда. Что нового в Real Like 2.1 для Android?

Изменено название программы на Real Like

Исправлен баг, при котором люди добавляли задания с закрытыми аккаунтами. На такие задания нельзя было поставить лайк, пока не подпишешься на страницу

Исправлена ошибка с накруткой подписчиков