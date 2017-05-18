Real Like для Android

Real Like 2.1 для Android

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Описание Real Like 2.1 для AndroidОписание   Скачать Real Like 2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,45 Мб) Скриншоты Real Like 2.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Real Like 2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Real Like 2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Real Like - бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое позволяет очень быстро, безопасно и бесплатно накрутить неограниченное количество подписчиков и лайков на свою страницу или на страницу друзей в Instagram.

Ключевые особенности приложения: 

  • Накрутка подписчиков на свою страницу в Instagram.
  • Накрутка подписчиков на страницы друзей в Instagram.
  • Накрутка лайков на свою страницу в Instagram.
  • Накрутка лайков на страницы друзей в Instagram.
  • Бонусные монеты за просмотр видео и за ежедневный вход в приложение.

Стань популярнее и раскручивай свою страницу Instagram через приложение Я Звезда.

Что нового в Real Like 2.1 для Android?
  • Изменено название программы на Real Like
  • Исправлен баг, при котором люди добавляли задания с закрытыми аккаунтами. На такие задания нельзя было поставить лайк, пока не подпишешься на страницу
  • Исправлена ошибка с накруткой подписчиков
Скриншоты Real Like:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 49
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование - другое - Блоги, социальные сети
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Отзывы о программе Real Like

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