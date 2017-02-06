Я Звезда для Android

Я Звезда 1.1 для Android

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Описание Я Звезда 1.1 для AndroidОписание   Скачать Я Звезда 1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,31 Мб) Скриншоты Я Звезда 1.1 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Я Звезда 1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Я Звезда 1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Я Звезда — бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое позволяет очень быстро, безопасно и бесплатно накрутить неограниченное количество подписчиков и лайков на свою страницу или на страницу друзей в Instagram.

Ключевые особенности приложения: 

  • Накрутка подписчиков на свою страницу в Instagram.
  • Накрутка подписчиков на страницы друзей в Instagram.
  • Накрутка лайков на свою страницу в Instagram.
  • Накрутка лайков на страницы друзей в Instagram.
  • Бонусные монеты за просмотр видео и за ежедневный вход в приложение.

Стань популярнее и раскручивай свою страницу Instagram через приложение Я Звезда.

Скриншоты Я Звезда:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование - другое - Блоги, социальные сети

Отзывы о программе Я Звезда

Admin

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