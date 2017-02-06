Я Звезда — бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое позволяет очень быстро, безопасно и бесплатно накрутить неограниченное количество подписчиков и лайков на свою страницу или на страницу друзей в Instagram.
Ключевые особенности приложения:
- Накрутка подписчиков на свою страницу в Instagram.
- Накрутка подписчиков на страницы друзей в Instagram.
- Накрутка лайков на свою страницу в Instagram.
- Накрутка лайков на страницы друзей в Instagram.
- Бонусные монеты за просмотр видео и за ежедневный вход в приложение.
Стань популярнее и раскручивай свою страницу Instagram через приложение Я Звезда.