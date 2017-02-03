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Онлайн ТВ HD для Android

Онлайн ТВ HD 1.0 для Android

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Описание Онлайн ТВ HD 1.0 для AndroidОписание   Скачать Онлайн ТВ HD 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (3,97 Мб) Скриншоты Онлайн ТВ HD 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Онлайн ТВ HD 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Онлайн ТВ HD 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Онлайн ТВ HD – с этим приложением вам не нужно много времени, что бы начать просмотр любимого канала. Устанавливайте приложение, нажимайте на нужный канал и начинайте смотреть контент в отличном качестве.

В этой программе вы не найдете никаких дополнительных функций – нет архива передач, нет таймеров, более того, нельзя посмотреть даже программу передач. Вместо этого, пользователи получают HD-качество любимых каналов без долгих ожиданий буферизации и необходимости регистрироваться.

Пока разработчик предлагает такие каналы, как НТВ HD, КХЛ HD, Телепутешествия HD, Discovery, Первый HD, Охотник и Рыбалов HD, Живая природа HD, Дом кино HD и др.

Скриншоты Онлайн ТВ HD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)34 / 128
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры

Отзывы о программе Онлайн ТВ HD

Admin

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