Онлайн ТВ HD – с этим приложением вам не нужно много времени, что бы начать просмотр любимого канала. Устанавливайте приложение, нажимайте на нужный канал и начинайте смотреть контент в отличном качестве.

В этой программе вы не найдете никаких дополнительных функций – нет архива передач, нет таймеров, более того, нельзя посмотреть даже программу передач. Вместо этого, пользователи получают HD-качество любимых каналов без долгих ожиданий буферизации и необходимости регистрироваться.

Пока разработчик предлагает такие каналы, как НТВ HD, КХЛ HD, Телепутешествия HD, Discovery, Первый HD, Охотник и Рыбалов HD, Живая природа HD, Дом кино HD и др.