Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для Android

Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 22,65 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Мотивирующая таблица умножения для детей - развивающее детское приложение для Android-смартфонов и планшетов, призванное помочь Вашему ребенку легко и быстро освоить всю таблицу умножения.



Ключевые особенности приложения: Удобный и понятный ребенку дизайн.

Два уровня - Обучение (тренировка таблицы по порядку числа и множителя от 1 до10) и Практика (чередование умножения и деления).

Увлекательный и захватывающий процесс обучения.

Подсчет правильных и неправильных ответов.

Наглядность прогресса обучения.

Наличие веселой призовой игры с жуком Борей после прохождения уровня "Практика".

Игра предназначена как для смартфона так и для планшета. Скриншоты Мотивирующая таблица умножения для детей: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 4 / 4 Разработчик ABCgamesoft Последнее обновление 06.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Логические - Обучающий софт Отзывы о программе Мотивирующая таблица умножения для детей Admin Отзывов о программе Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости