Программы для Android » Игры » Логические » Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для Android
Мотивирующая таблица умножения для детей для Android

Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для AndroidОписание   Скачать Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (22,65 Мб) Скриншоты Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Мотивирующая таблица умножения для детей - развивающее детское приложение для Android-смартфонов и планшетов, призванное помочь Вашему ребенку легко и быстро освоить всю таблицу умножения.

Ключевые особенности приложения:

 

  • Удобный и понятный ребенку дизайн.
  • Два уровня - Обучение (тренировка таблицы по порядку числа и множителя от 1 до10) и Практика (чередование умножения и деления).
  • Увлекательный и захватывающий процесс обучения.
  • Подсчет правильных и неправильных ответов.
  • Наглядность прогресса обучения.
  • Наличие веселой призовой игры с жуком Борей после прохождения уровня "Практика".
  • Игра предназначена как для смартфона так и для планшета.
Скриншоты Мотивирующая таблица умножения для детей:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Обучающий софт

Отзывы о программе Мотивирующая таблица умножения для детей

Admin

Отзывов о программе Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Temple Run 2

SoundHound

X-plore

BlaBlaCar

AIMP

World of Tanks Blitz

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

GPS status

FBReader

Angry Birds

Avast Mobile Security & Antivirus

Фотосканер

Fruit Nibblers

Inbox

Burn the Rope

Battery Doctor

Kids Connect the Dots Lite

 
 