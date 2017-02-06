Мотивирующая таблица умножения для детей 2.0 для Android
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Мотивирующая таблица умножения для детей - развивающее детское приложение для Android-смартфонов и планшетов, призванное помочь Вашему ребенку легко и быстро освоить всю таблицу умножения.
Ключевые особенности приложения:
- Удобный и понятный ребенку дизайн.
- Два уровня - Обучение (тренировка таблицы по порядку числа и множителя от 1 до10) и Практика (чередование умножения и деления).
- Увлекательный и захватывающий процесс обучения.
- Подсчет правильных и неправильных ответов.
- Наглядность прогресса обучения.
- Наличие веселой призовой игры с жуком Борей после прохождения уровня "Практика".
- Игра предназначена как для смартфона так и для планшета.
|Скриншоты Мотивирующая таблица умножения для детей:
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