n-Track Studio для Windows

n-Track Studio 9.0.0 Build 3510

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Описание n-Track Studio 9.0.0 Build 3510Описание   Скачать n-Track Studio 9.0.0 Build 3510СКАЧАТЬ (106,54 Мб) Скриншоты n-Track Studio 9.0.0 Build 3510Скриншоты (4)   Статистика n-Track Studio 9.0.0 Build 3510Статистика   Отзывы о n-Track Studio 9.0.0 Build 3510Отзывы (18)  
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4.54 из 5, всего оценок - 224
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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n-Track Studio поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию. Программа представляет полнофункциональную многотрековую аудиостудию, позволяющую в домашних условиях создавать свои собственные профессиональные музыкальные композиции. Вы сможете записывать и воспроизводить огромное число аудио и MIDI треков одновременно, накладывать всевозможные эффекты на каждый трек, работать с каналами и т.д.

Кроме стандартных эффектов (Reverb, Compression, EQ, Echo, Auto volume, Pitch Shift и Chorus), программа позволяет подключать DirectX и VST 2.0 плагины от сторонних разработчиков. N-Track Studios может работать с любыми стандартными или многоканальными 16 и 24-битными звуковыми картами.

Особенности программы n-Track Studio:

  • поддержка большинства аудио форматов
  • запись и воспроизведение
  • наложение аудио эффектов с прослушиванием в реальном режиме времени (Reverb, Echo, Auto volume, Pitch Shift, Chorus)
  • подключение и поддержка DirectX и VST 2.0 плагинов
  • поддержка большинства аудио карточек с 16 и 24 bit до 192 Khz
  • работа с MIDI файлами
  • микшер с 32 aux каналами
  • 20 полосный эквалайзер
  • поддержка AVI, MPEG видео с функциями исправления синхронизации аудио
  • создание треков для аудио CD...
Что нового в n-Track Studio 9.0.0 Build 3510?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты n-Track Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 61 837
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры
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Отзывы о программе n-Track Studio

Oracle про n-Track Studio 7.0.2 Build 3045 [23-07-2013]

Не сохраняет в MP3 потому что демо версия! Вариант - запустить записанный трэк и записать его на любую программу, сохраняющую как wave фал. Затем с помощью программы конвертера , конвертировать в MP3
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Петя про n-Track Studio 7.0.2 Build 3044 [10-06-2013]

Помогите пожалуйста кто в курсе программы! Как сохранить записанный трек в МП3? а то сохраняет в формате, в котором открывает через саму программу, а не через обычный проигрыватель. Жду с нетерпением ответов
| 10 | Ответить

роман про n-Track Studio 7.0.1 Build 3001 [29-11-2012]

хорошая программа. Она русифицирована.
1 | | Ответить

Standart про n-Track Studio 7.0.0 Build 2954 [10-07-2012]

Удобная программа, разобрать несложно...
Учите английский язык и меньше нойте...заебали такие дебилы.
Что тяжело взять словарик и перевести?
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filay про n-Track Studio 6.1.2 Build 2870 Final [04-04-2012]

Да нахрена русификатор я вон на фрукте работаю всю жизнь на не русифицированом и через недельку все понял и щас работаю в полном конфорте так-что удачи ребятки
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