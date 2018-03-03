n-Track Studio поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию. Программа представляет полнофункциональную многотрековую аудиостудию, позволяющую в домашних условиях создавать свои собственные профессиональные музыкальные композиции. Вы сможете записывать и воспроизводить огромное число аудио и MIDI треков одновременно, накладывать всевозможные эффекты на каждый трек, работать с каналами и т.д.

Кроме стандартных эффектов (Reverb, Compression, EQ, Echo, Auto volume, Pitch Shift и Chorus), программа позволяет подключать DirectX и VST 2.0 плагины от сторонних разработчиков. N-Track Studios может работать с любыми стандартными или многоканальными 16 и 24-битными звуковыми картами.

Особенности программы n-Track Studio: