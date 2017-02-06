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Правжизнь Телеграмм для Android

Правжизнь Телеграмм 3.13.7 для Android

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Описание Правжизнь Телеграмм 3.13.7 для AndroidОписание   Скачать Правжизнь Телеграмм 3.13.7 для AndroidСКАЧАТЬ (14,88 Мб) Скриншоты Правжизнь Телеграмм 3.13.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Правжизнь Телеграмм 3.13.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Правжизнь Телеграмм 3.13.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Правжизнь Телеграмм – измененный мессенджер Telegram для православных пользователей предоставляет возможность читать официальные каналы 15 652 Храмов и Монастырей. Знакомьтесь с новыми прихожанами и прихожанками, не теряйте связь с вашими духовниками и открывайте для себя новые духовные горизонты.

Основные возможности мессенджера:

  • Добавляйте свой храм в закладку «Мои храмы» и начинайте читать официальный канал.
  • Приглашайте друзей к общению в православных группах.
  • Читайте каналы Евангелие, Православный Календарь, Новости и многие другие.
  • Создавайте собственные православные каналы.
  • Помогайте другим прихожанам или получайте помощь, в случае необходимости.
  • Обменивайтесь советами и вещами с другими верующими.

Священнослужителям также может пригодиться некоторые функции приложения. С ним вы можете вести канал храма и рассылать сообщения прихожанам, принимать просьбы пользователей и пожертвования, общаться с прихожанами на открытых каналах.

Скриншоты Правжизнь Телеграмм:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Правжизнь Телеграмм

Admin

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