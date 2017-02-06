Правжизнь Телеграмм – измененный мессенджер Telegram для православных пользователей предоставляет возможность читать официальные каналы 15 652 Храмов и Монастырей. Знакомьтесь с новыми прихожанами и прихожанками, не теряйте связь с вашими духовниками и открывайте для себя новые духовные горизонты.

Основные возможности мессенджера:

Добавляйте свой храм в закладку «Мои храмы» и начинайте читать официальный канал.

Приглашайте друзей к общению в православных группах.

Читайте каналы Евангелие, Православный Календарь, Новости и многие другие.

Создавайте собственные православные каналы.

Помогайте другим прихожанам или получайте помощь, в случае необходимости.

Обменивайтесь советами и вещами с другими верующими.

Священнослужителям также может пригодиться некоторые функции приложения. С ним вы можете вести канал храма и рассылать сообщения прихожанам, принимать просьбы пользователей и пожертвования, общаться с прихожанами на открытых каналах.