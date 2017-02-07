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5 Snapseed – мощный фоторедактор для iOS-девайсов, разработанный компанией Google, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для работы с фотографией на своем мобильном устройстве. Приложение умеет работать с как JPG, так и RAW файлами, предлагает точно настраиваемые фильтры, позволяет менять резкость, контрастность, баланс белого, кадрирование, поворачивать изображения, обрезать их и многое другое. Ключевые особенности Snapseed: 26 инструментов и фильтров.

Возможность обработки RAW-файлов.

Кисть выборочной коррекции.

Точно настраиваемые фильтры.

Раздел Полезная информация, в котором можно найти советы и подсказки по работе со Snapseed, а также общие рекомендации по фотосъемке.

Настройка экспозиции и цвета как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Увеличение контурной резкости изображения.

Обрезка снимка по стандартному формату или произвольно (кадрирование).

Поворот/обрезка: коррекция искажений (наклоны линий, геометрия зданий).

Настройка баланса белого.

Точечная коррекция: позволяет убрать нежелательного соседа с групповой фотографии.

Виньетирование, размытие, "блеск софита", эффект HDR, гранж, винтаж, ретро, нуар, драма, черно-белое фото и пр.

Добавление стилизованного или обычного текста (38 предустановленных стилей).

Точное управление уровнями яркости (30 предустановленных стилей).

Разнообразные варианты оформления контуров изображения (23 рамки).

Добавление фокусировки на глаза, специального освещения или сглаживания кожи (10 предустановленных стилей).

Встроенная система подсказок. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Snapseed для Android