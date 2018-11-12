CPU-Z 1.86

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

AIDA64 Extreme Edition 5.98.4800 / 5.98.4832 beta

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об