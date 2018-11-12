System Spec для Windows

System Spec 3.11

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Описание System Spec 3.11Описание   Скачать System Spec 3.11СКАЧАТЬ (2,37 Мб) Скриншоты System Spec 3.11Скриншоты (6)   Статистика System Spec 3.11Статистика   Отзывы о System Spec 3.11Отзывы (2)  
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4.91 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.91 из 5
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System Spec - бесплатная, не требующая установки утилита, которая предоставляет пользователю детальную информацию о системных характеристиках ПК по следующим категориям: IP и MAC адреса, версия установленной операционной системы и Internet Explorer, память, CPU, звуковая карта, видео, сетевые адаптеры, временная зона, CD/DVD, принтер, порты, жесткие диски, изготовитель и т.д. Программа имеет простой и понятный пользовательский интерфейс.

Скриншоты System Spec:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Французский
Закачек (сегодня/всего)1 / 10 438
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе System Spec

Portes про System Spec 3.07 [19-10-2012]

Вот эти окошки, открывающиеся при нажатии на кнопки меню, очень раздражают.
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Fruit про System Spec 2.65 [10-02-2009]

Классная программа, помогает быстро собрать сведения о компьютере. Удобная, русского не нашел, но и так все понятно. Больше всего понравилось, что программа не требует установки. Можно использовать с флешки
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