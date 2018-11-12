System Spec - бесплатная, не требующая установки утилита, которая предоставляет пользователю детальную информацию о системных характеристиках ПК по следующим категориям: IP и MAC адреса, версия установленной операционной системы и Internet Explorer, память, CPU, звуковая карта, видео, сетевые адаптеры, временная зона, CD/DVD, принтер, порты, жесткие диски, изготовитель и т.д. Программа имеет простой и понятный пользовательский интерфейс.
CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет
Отзывы о программе System Spec
Portes про System Spec 3.07 [19-10-2012]
Вот эти окошки, открывающиеся при нажатии на кнопки меню, очень раздражают. | | Ответить
Fruit про System Spec 2.65 [10-02-2009]
Классная программа, помогает быстро собрать сведения о компьютере. Удобная, русского не нашел, но и так все понятно. Больше всего понравилось, что программа не требует установки. Можно использовать с флешки | | Ответить